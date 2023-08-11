نجم مانشستر سيتي يكشف مخاوفه قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

كشف رودري، نجم مانشستر سيتي، مخاوفه بشأن جدول المباريات المزدحم في الموسم الجديد الذي ينطلق اليوم الجمعة.

وقال رودري فى تصريحات لـ مانشستر إيفننج نيوز: "بصراحة لم أحصل على قسط كافٍ من الراحة بعد الموسم الماضي، لدينا مدرب يتفهم الأمر ويعطينا كل ما في وسعه للتعافي".

مانشستر سيتي ضد بيرنلي



مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، والمتوج بالثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا سيكون على موعد مع بدء الموسم الجديد على ملعب تورف مور، حيث يحل ضيفًا ثقيلًا على بيرنلي، العائد لأندية النخبة الإنجليزية بعد عام واحد فقط من هبوطه.

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ويدين بيرنلي بعودته لأجواء الدوري الممتاز لمدربه البلجيكي فينسنت كومباني، وهو الذي سيقود الفريق في مواجهة ناديه السابق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، الذي قضى معه كومباني فترة ذهبية لا تنسى في تاريخ الفريق "السماوي".

ويسعى جوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، لتحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، ليصبح سيتي الفريق الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انطلاق البريمييرليج الذي ينجح في تحقيق ذلك.

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة