تحقيقات في فضائح التحرش الجنسي بالجيش الأوكراني

كشفت تقارير صحفية عن وقوع العديد من حالات التحرش الجنسي بالمجندات في الجيش الأوكراني؛ الأمر الذي دفع نائب وزير الدفاع الأوكراني للتعهد بالمساعدة في ملاحقة قادة الجيش المتهمين بـ"التحرش الجنسي".

وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المسئولة الأوكرانية هنا ماليار، دعت ضحايا التحرش والابتزاز لمقابلتها، وذلك بعد أن زعم أحد المبلغين عن المخالفات أن قائدًا في وحدة قتالية أمر مجندات بممارسة الجنس معه أو إرسال أزواجهن إلى الجبهة.

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إثارة مزاعم التحرش الجنسي

وأكدت ماليار أنها ستحقق في مزاعم بأن نساء في القوات المسلحة قد تعرضن للتهديد بإرسالهن إلى وحدات الطب النفسي لإثارة مزاعم التحرش الجنسي أو السعي إلى النقل إلى وحدة قتالية، محذرة من أنها سترفع شخصيًا أي قضايا ذات مصداقية إلى الشرطة.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت مجندة أوكرانية تدعى نادية هاران عن تعرض بعض المجندات لـ"التحرش الجنسي"، وفقًا لتقرير لصحيفة "الجارديان".

وذكرت المجندة الأوكرانية أن "هناك من يحتقر فكرة تواجد المرأة في الجيش، وهناك من يستغل النساء ويهددهن ويبتزهن".

تهديدات كبار الضباط

وأشارت إلى أن أحد كبار الضباط أخبر بعض المجندات أنه سوف يرسل أزواجهن إلى خطوط القتال الأمامية لـ"يموتوا" إذا لم يمارسن الجنس معه".

ولفتت نائب وزير الدفاع الأوكراني إلى أنها ستلتقي المجندة هاران وتحمي أي مجندة تتقدم بشهادتها.

وأوضحت: "أقول لكل النساء في القوات المسلحة أن يكتبوا لي بيانًا، سأتصل بالشرطة للتحقيق في هذا، هذه الأشياء غير مقبولة، لا يمكن معاملة المرأة بهذه الطريقة، سأحميهم".

ملابس الجيش

وفي تصريحاتهن للصحيفة، اشتكت بعض المجندات من عدم مناسبة ملابس الجيش للنساء، ومن أن الدروع الواقية للبدن التي يوفرها الجيش ليست مصممة لأجساد الإناث.

مجندات أوكرانيات، فيتو

يشار إلى أن هناك ما يقرب من 60 ألف امرأة تخدم في القوات المسلحة الأوكرانية، منهن 5000 في الخطوط الأمامية.

عدم احترام وجهات نظر الإناث

ويعد عدم احترام وجهات نظر أفراد الإناث من قوات كييف، هو أحد الإخفاقات من بين العديد من العوامل التي تعيق الفاعلية القتالية لأوكرانيا.

ولعل ذلك كان هو السبب في إحباط وغضب الرقيب، نادية هاران، والتي التحقت بالجيش، عام 2017، كـ"فني راديو"، فقد كانت تريد أن تصبح مترجمة، لكن وفقا لقانون أوكراني مُنعت النساء من تولي مناصب عليا.

وصرحت هاران لـ"الجارديان" بأن المساواة داخل الجيش "على الورق فقط"، لكن لا يتم التعامل مع احتياجات المرأة من حيث الزي القتالي والدروع الواقية للبدن والتطوير الوظيفي كأولويات.

سأحمي المجندات

وفي السياق، أكدت ماليار أنها ستلتقي هاران وتحمي أي مجندة تتقدم بشهادتها.

وتعهدت نائب وزير الدفاع الأوكراني: "أقول لكل النساء في القوات المسلحة أن يكتبوا لي بيانا، سأتصل بالشرطة للتحقيق في هذا، هذه الأشياء غير مقبولة، لا يمكن معاملة المرأة بهذه الطريقة، سأحميهم".

وفي هذا الشأن، أكدت ماليار أن زيا جديدا للجنود تمت الموافقة عليه الآن وأن العقد مطروح للمناقصة، ومن المتوقع توزيع الطقم الجديد هذا الخريف.