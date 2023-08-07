الإثنين 07 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مكتب الرئيس الأوكراني: وقف إطلاق النار في أوكرانيا انتصار لروسيا

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

علق مكتب الرئيس الأوكراني على محادثات جدة للسلام بشأن الأزمة الأوكرانية بأنها تمثل ضربة كبرى لروسيا.

واعتبر مستشار مكتب  الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيكون “انتصارا لروسيا”.

وقف إطلاق النار في أوكرانيا

وقال بودولياك في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "أي سيناريو لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب في أوكرانيا، مع الحفاظ على الوضع الراهن، سيعني أمرا واحدا فقط، وهو انتصار روسيا واقعيا".

وأضاف أن "هذا سيكون هزيمة كبيرة للعالم الغربي، ونهاية النظام الأمني العالمي القائم".

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وأشار إلى أنه "لا يمكن أن تكون هناك أي عملية تفاوضية في ظل الوضع الراهن"، مضيفا أن "الوضع الراهن يجب تغييره في ميدان القتال".

وأضاف أن ذلك يعني الحاجة إلى "المزيد من الأسلحة والصواريخ والطائرات".


من ناحية قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، الإثنين، إن المحادثات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية التي انعقدت في السعودية في مطلع الأسبوع وجهت ضربة كبرى لروسيا، وإن المشاركين اتفقوا على عقد اجتماع آخر للمستشارين السياسيين في غضون 6 أسابيع.


بناء تحالف واسع لدعم السلام في أوكرانيا


وشاركت أكثر من 40 دولة، من بينها الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية باستثناء روسيا، في المحادثات التي يُنظر إليها على أنها محاولة من كييف لبناء تحالف أوسع من القوى لدعم رؤيتها للسلام.

وقال يرماك في  بيان: سنعقد اجتماعا آخر في غضون شهر أو شهر ونصف وسنتحرك نحو عقد قمة".

وروج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخطة من 10 مبادئ تريدها كييف أن تكون أساسا للسلام لإنهاء الحرب الشاملة، التي شنتها روسيا عليها في فبراير 2022.

وتشمل المبادئ انسحاب جميع القوات الروسية من أوكرانيا وعودة كل الأراضي إلى سيطرة كييف.

وذكر يرماك أن جميع الدول التي شاركت في المحادثات بجدة أيدت تماما استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها، وأن الاجتماع لم يبحث سوى مبادرة السلام التي طرحتها أوكرانيا.

واعترف يرماك بعدم اتفاق المشاركين على بعض النقاط في خطة السلام الأوكرانية، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وقال إنه لن تُعقد قمة في نهاية الشهر الجاري لهذا السبب.

وأضاف أن هذه النقاط لا تزال قيد المناقشة، وأن المشاركين يعملون على مسودة وثيقة إطارية ستُقرها الدول في قمة سلام مقبلة.

كما قال في البيان الصحفي إن روسيا بذلت جهودا لتعطيل المحادثات في السعودية، لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية قيامها بذلك.

 

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