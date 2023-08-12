النيابة العامة تنتدب المعمل الجنائي لكشف لغز حريق مركز بحوث الغازات بالتبين
تواصل نيابة مايو والتبين تحقيقاتها فى حادث حريق نشب داخل مركز بحوث الغازات، المجاور لنادي الحديد والصلب بمنطقة التبين، حيث انتدبت النيابة، المعمل الجنائي، لفحص مكان الحريق وتحديد السبب الرئيسي لنشوبه، وما إذا كان بسبب ماس كهرباء أو بسبب شئ آخر.
كانت غرفة عمليات النجدة التابعة لمديرية امن القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مركز بحوث الغازات الكائن بجوار نادي الحديد والصلب بمنطقة التبين، وعلى الفور هرعت 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لأماكن أخرى، وتم إخماد الحريق تماما، وإجراء عمليات التبريد.
انتقل رجال المباحث إلى مكان الحريق، وبإجراء المعاينة اللازمة تبين أنه نشب فى “هنجر” خاص بمركز بحوث الغازات، وقد أتت النيران على بعض محتوياته. وأشارت المعاينة المبدئية إلى ان سبب الحدريق ربما يكون مادة الماغنسيوم التى عثر على بعض منها داخل الهنجر.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي، لفحص مكان الحريق وأخذ عينات من مادة الماغنسيوم التى عثر عليها داخل الهنجر، لبيان ما إذا كانت هى سبب الحريق ام هناك سبب آخر لاندلاعه.
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