السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النيابة العامة تنتدب المعمل الجنائي لكشف لغز حريق مركز بحوث الغازات بالتبين

حريق، فيتو
حريق، فيتو

تواصل نيابة مايو والتبين تحقيقاتها فى حادث حريق نشب داخل مركز بحوث الغازات، المجاور لنادي الحديد والصلب بمنطقة التبين، حيث انتدبت النيابة، المعمل الجنائي، لفحص مكان الحريق وتحديد السبب الرئيسي لنشوبه، وما إذا كان بسبب ماس كهرباء أو بسبب شئ آخر.

كانت غرفة عمليات النجدة التابعة لمديرية امن القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مركز بحوث الغازات الكائن بجوار نادي الحديد والصلب بمنطقة التبين، وعلى الفور هرعت 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لأماكن أخرى، وتم إخماد الحريق تماما، وإجراء عمليات التبريد.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحريق، وبإجراء المعاينة اللازمة تبين أنه نشب فى “هنجر” خاص بمركز بحوث الغازات، وقد أتت النيران على بعض محتوياته. وأشارت المعاينة المبدئية إلى ان سبب الحدريق ربما يكون مادة الماغنسيوم التى عثر على بعض منها داخل الهنجر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي، لفحص مكان الحريق وأخذ عينات من مادة الماغنسيوم التى عثر عليها داخل الهنجر، لبيان ما إذا كانت هى سبب الحريق ام هناك سبب آخر لاندلاعه.

 

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نيابة مايو والتبين نادى الحديد والصلب منطقة التبين مديرية أمن القاهرة المعمل الجنائي النيابة العامة مادة الماغنسيوم مركز بحوث الغازات

مواد متعلقة

جريمة على باب الجامع.. شاب ينهي حياة إمام مسجد بالوايلي بعد صلاة العصر.. وأهالي المجني عليه: عاوزين حقه (صور وفيديو)

زوجات قاتلات، مقتل زوج على يد زوجته ونجل شقيقه بالشرقية، وأخرى تدس له السم

إجراء جديد ضد متهم بحيازة كيلو هيروين في الإسماعيلية

محاكمات المشاهير في أسبوع.. تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية سب الخطيب لـ7 سبتمبر.. وقرار جديد في استئناف صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

النيابة تنتقل لمعاينة حريق شب في مركز بحوث الغازات بالتبين

النقض تؤيد إعدام 3 متهمين كونوا خلية إرهابية لقتل أفراد الشرطة بالزقازيق

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

دفاع مرتضى منصور يتقدم بشهادة تفيد بمرضه في قضية سب محمود الخطيب

الأكثر قراءة

مجلس الزمالك يقرر إسناد ملف كرة القدم لـ جمال عبد الحميد

أخبار مصر: قرار بشأن فواتير الكهرباء، مهمة لـ شيكابالا بأمر مرتضى، انهيار مسجد بنيجيريا، بشرى عن أسعار الأجهزة الكهربائية

بعد قليل.. الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف رجل أعمال

استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 12-8-2023

الزمالك يستقر على رحيل هذا اللاعب

إيرادات فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان أمس الجمعة

ننشر نص اعترافات أب قتل طفلته الرضيعة بسبب البكاء فى القاهرة

مصر ضمن أعلى 10 دول في ارتفاع أسعار الغذاء.. والتضخم المتهم الأول في الأزمة

Advertisements

منوعات

المزيد

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 12-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 12-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم السبت 12-8-2023

المزيد

انفوجراف

الصحافة أنقذتها من أبوها.. ومصطفى أمين اتهمها بقتل كامل الشناوي.. حكايات مثيرة من حياة "الخجولة" نجاة الصغيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة ومنع الزكاة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية