الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

حريق في مركز بحوث الغازات بالتبين

حريق في مركز بحوث
حريق في مركز بحوث الغازات بالتبين، فيتو

نشب حريق داخل مركز بحوث الغازات بجوار نادى الحديد والصلب بمنطقة التبين  وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مركز بحوث الغازات بجوار نادى الحديد والصلب بمنطقة التبين وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص الأولي أن الحريق سببه مادة ماغنسيوم مدفون فى هنجر وتجري حاليا محاولات إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

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