بوتين يأمر بأسلحة ثقيلة لهذه القوات، اعرف التفاصيل

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عازم على تزويد الحرس الوطني الروسي بأسلحة ثقيلة بينما يتطلع إلى تعزيز أمن حكومته، بعد تمرد فاجنر، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

المدفعية والمروحيات الهجومية

وقع الرئيس الروسي قانونًا يسمح لـقوات نخبة، بتلقي المزيد من المعدات، والتي يمكن أن تشمل المدفعية والمروحيات الهجومية.

وقالت وزارة الدفاع: "تشير هذه الخطوة إلى أن الكرملين يضاعف جهوده في توفير الموارد لقوات روسفارديا باعتبارها واحدة من القوات الرئيسية لضمان أمن النظام".

Advertisements

تهديد جراء تمرد مجموعة فاجنر

جاء قرار تعزيز القوة التي يبلغ قوامها حوالي 200 ألف فرد بعد أن تعرضت الحكومة للتهديد جراء تمرد مجموعة فاجنر في يونيو.

وقام آلاف المرتزقة بقيادة يفجيني بريجوجين ب"مسيرة إلى موسكو" مطالبين بإقالة كبار المسؤولين العسكريين من مناصبهم بسبب عملهم السيئ في الحرب.

الجيش الروسي

بينما تم إجهاض التمرد بسرعة، ونفي بريجوزين إلى بيلاروسيا، أظهر ذلك مشكلة في الجيش الروسي.

في ذلك الوقت، قال زعيم روسجفارديا - والحارس الشخصي السابق لبوتين - فيكتور زولوتوف إن قوته أدت "بشكل ممتاز" ضد المتمردين، لكن وزارة الدفاع قالت إنه "لا يوجد دليل" على أنها نفذت أي إجراء فعال.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.