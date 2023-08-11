الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

عبدالملك: من الصعب رحيل شيكابالا عن الزمالك، وبيراميدز يواجه صعوبات للفوز بالألقاب

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

شيكابالا، أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه من الصعب مطلقا فكرة رحيل محمود عبدالرازق شيكابالا عن نادي الزمالك، وانتقاله لاي نادٍ محلي آخر، وهو يرتبط بعلاقات قوية مع الجميع داخل النادي، ومن بين العناصر المرتبطة معنويًا بالجماهير، وهو من قادة الفريق وصنع تاريخ كبير داخل القلعة البيضاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أي شخص سيدخل في معركة مع شيكابالا ستكون (خسرانة) ولا يوجد أي نية داخل نادي الزمالك للتصعيد، واللاعب سيكمل مسيرته مع النادي بشكل طبيعي، وهو تحمل كثيرا طوال الفترة الأخيرة، في ظل وجود أزمات مالية، وكان من الممكن أن يكون الموسم المنتهي أسوأ من ذلك حال عدم وجوده، وحاول لم شمل زملائه قبل البطولة العربية وساعد أوسوريو في قيادة الفريق بشكل جيد".

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بيراميدز

وأضاف: "بيراميدز على الورق كان يضم لاعبين مميزين، وهوية وإرث النادي الجماهيري مختلفة، والجماهير تعطي دوافع وحوافز للفرق، بيراميدز نادي استثماري وقوة تشكيلته ليس معناها ان الفريق سيفوز بالبطولات، هو فريق موجود منافس ولكنه بعد القطبين الاهلي والزمالك".

وأكمل: "الزمالك سيظل منافس رغم ازمة القيد حتى الآن، وهناك مشاكل مادية وادارية، وسيتم تصعيد مجموعة آخرى من الناشئين، وجربنا كثرة الصفقات، والموضوع بالكيف وليس بالكم، الأهم وجود عناصر تستطيع صناعة الفارق".

وختم: "محمد عبدالمنعم فنيا كان الأفضل في الدفاع خلال الموسم الحالي، ولا يوجد عناصر آخرى محليا قدمت المستوى المطلوب، لكن هناك لاعبين قدمت مستوى جيد مثل محمود مرعي وياسر ابراهيم وعلي جبر، وأسامة جلال أيضا قدم مستوى طيب قبل الاصابة".

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