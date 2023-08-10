الخميس 10 أغسطس 2023
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رياضة

حتى يكون النجم الأوحد، رضا عبد العال: شيكابالا وراء رفض إدارة الزمالك ضم محمد صلاح

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق كان يحب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء بشكل كبير لدرجة أنه رفض ضم محمد صلاح عندما كان لاعبًا في فريق المقاولون العرب.

وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن"  :" ما لا يعلمه البعض من جماهير نادي الزمالك أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق رفض ضم محمد صلاح عندما كان لاعبًا في صفوف فريق المقاولون العرب بسبب حبه لـ"شيكابالا" حتى يكون النجم الأوحد".

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وتابع: "شيكابالا قائد تاريخي لنادي الزمالك ويجب أن يعيد مجلس الإدارة الحالي التفكير في الصدام معه في الفترة المقبلة".

وعلى صعيد آخر وجه مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - رسالة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا ونجوم القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في فيديو بثه عبر يوتيوب: "طلبت من أيمن يونس وفاروق جعفر وحسن شحاتة التحدث مع ممدوح عباس لرفع الحجز على أرصدة الزمالك وكمان شيكابالا معاهم عشان بيحبه.

وتابع:" نجوم الزمالك الذين ذكرتهم قلت لهم أن يتحدثوا مع ممدوح عباس ليرفع الحجز عن أرصدة الزمالك في البنوك لدفع الغرامة لأن شكلي أمام العالم كله أنا السبب وبعدين احجز تاني".

وأضاف:" الزمالك عنده مجلس إدارة محترم بيجتمع يوميًّا عشان يحل الأزمات وانا "بفتح لهم سكك".

وواصل:" عندنا مشكلة وقف القيد ولا أريد أن أقول أنها بسبب شيكابالا لكي لا يعتقد أحد أني أخذت موقف من اللاعب، لكن الناس كلها تعلم أن شيكابالا بعد الإسماعيلي ما كانش في شيكابالا".

وشدد:" أنا اللي رجعت شيكابالا وعملت له مؤتمر والغريب إنه ما جاش المؤتمر وهرب في الفيلا بتاعتي في مراسي اللي كان واخد مفتاحها من إبني أمير.

وأضاف: "أنا كنت محرج جدا وقت المؤتمر الصحفي لعدم حضور شيكابالا".

وأردف: "أنا معظم دفاعي عن الزمالك وعن شيكابالا لأن جمهور الزمالك عنده قضية اسمها شيكابالا".

وتابع:" أنا في ضهر شيكابالا وهفضل واقف معاه وهو لاعب موهوب وياريت يركز في الملعب عشان ما يضيعش سنين خارج الملعب".

وقال:"ولو كان عند مشكلة في أزمة مستحقات اللاعبين كنت حضرت الاجتماع وما قلتش إن ابنك عيان زي ما اللاعبين حضرت وقالت".

 

شيكابالا ومرتضى منصور

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اتهامات مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - في بيان رسمي.

 

وخرج مرتضى منصور مهاجما شيكابالا في فيديو بثه عبر يوتيوب، مبررا ذلك بأن شيكابالا قاد حملة تمرد ضد الإدارة بسبب مستحقات اللاعبين المتأخرة.

 

وواصل مرتضى منصور هجومه على شيكابالا، مدعيا أن الأباتشي يسرب أخبار الفريق لأحد الإعلاميين على حد وصفه. 

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