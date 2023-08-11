مصنوعة من النحاس البرونزي المطلي بماء الذهب، كأس جديدة للبطولة العربية

البطولة العربية، دشن الاتحاد العربي لكرة القدم الكأس الذهبية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، في تيرا مول بمحافظة الطائف، في حضور مدير البطولة معيض الشهري ومدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة الطائف عبدالله الزايدي، وذلك أمام مختلف الجماهير الرياضية.

وتعد هذه النسخة من الكأس جديدة بالكامل، صنعت خصيصًا لهذه البطولة، وترمز هوية الكأس إلى الشماغ السعودي، الذي يعد أحد مظاهر الزي الرسمي السعودي، ويعتلي الكأس مجسم لكرة قدم ذهبية، وفي الأسفل منه يبرز منحوتًا شعار بطولات الأندية العربية (أبطال العرب).

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مواصفات كأس البطولة العربية

في حين، يبلغ وزن الكأس التي تمت صناعتها من قبل Sports Partners International

6.100 كجم، وارتفاعها 39.5 سم، ومصنوعة من النحاس البرونزي المطلي بماء الذهب الخالص من العيار 24.

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة العربية بتعديل موعد المباراة النهائية والتي ستقام السبت المقبل بين الهلال والنصر في نهائي سعودي خالص.

وقررت اللجنة المنظمة تقديم موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية بين الهلال والنصر، ليقام في الساعة 6 مساءً بدلًا من الساعة 9 مساءً السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

تصدر السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي التشكيل المثالي لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال البطولة العربية.

وكشف موقع "Sofascore" عن التشكيل المثالي حيث حصل ساديو ماني نجم فريق النصر على التقييم الأعلى من النقاط ب 8.7، بينما غاب زميله كريستيانو رونالدو عن التشكيل المثالي.

التشكيل المثالي لنصف نهائي البطولة العربية

حراسة المرمى: نواف العقيدي (النصر)

الدفاع: سلطان الغنام (النصر)، علي لاجامي النصر (النصر)، كوليبالي (الهلال)، أليكس تيليس ( النصر).

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش (النصر)، كويلار (الشباب)، محمد كنو (الهلال)

الهجوم: سيرجي سافيتش (الهلال)، إيفر بانيجا (الشباب) ساديو ماني (النصر).

تردد قنوات SSC السعودية الناقلة للبطولة العربية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.