موعد المؤتمرات الصحفية لنهائي البطولة العربية

البطولة العربية، كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن موعد الاجتماع الفني والتنسيقي لناديي الهلال والنصر، والمؤتمرات الصحفية لمباراة نهائي البطولة العربية.

وتقام مباراة الهلال والنصر، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في العاشرة مساء السبت المقبل، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

ومن المقرر أن يقام الاجتماع الفني والتنسيقي للأندية في الرابعة عصر الغد الجمعة، بقاعة الاجتماعات بمقر إدارة البطولة بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

Advertisements



ويعقد النصر مؤتمرًا صحفيًا في الثانية والنصف ظهر الغد (الجمعة)، بينما يقام مؤتمر الهلال في الثالثة مساءً، في مقر المؤتمرات الصحفية المركز الإعلامي بمدينة الملك فهد الرياضية.

ويطمح الهلال للتتويج بلقب البطولة العربية للمرة الثالثة بعد نسختي 1994 و1995، بينما يسعى النصر لحصد اللقب في النهائي الأول في تاريخه.

ويلتقي فريقا النصر والهلال في نهائي البطولة العربية والتي تقام بالمملكة العربية السعودية.

ويشهد نهائي البطولة العربية مواجهة سعودية خالصة، حين يلتقي الهلال والنصر،للمرة الأولى منذ 1994.

ومن المقرر أن تشهد البطولة العربية، بطلًا سعوديًا جديدًا للمرة الأولى منذ نسخة 2005، حيث كان الاتحاد آخر بطل سعودي.

وضمنت السعودية لقبًا جديدًا إلى رصيد أنديتها في البطولة العربية عبر تاريخها، حيث يتوج أحد فريقي الهلال والنصر، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وشهدت نسخة 1994، مواجهة سعودية خالصة للمرة الأولى بين الهلال والاتحاد، في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتوج الهلال باللقب العربي.

وشهدت آخر نسختين من البطولة العربية، تأهل فريقين سعوديين، حيث تأهل الهلال إلى نهائي 2019، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة (1-2) في المباراة النهائية.

وفي نسخة 2019-2020، تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يخسر أمام الرجاء بعد تعادل تاريخي في الوقت الأصلي بنتيجة (4-4)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت اللقب للفريق المغربي.

وتمكن فريق النصر من الفوز على حساب الشرطة العراقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

بينما حسم فريق الهلال بطاقة تأهله إلى نهائي البطولة بعد الفوز على حساب الشباب بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

تنطلق مباراة النصر والهلال في نهائي المسابقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، يوم السبت المقبل 12 أغسطس الجاري.

فاز الهلال السعودي على مواطنه الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف من مباراة الفريقين بدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية"، ليصعد الزعيم الهلالي إلى مواجهة النصر في نهائي سعودي خالص في ديربي الرياض.

أحداث وأهداف مباراة الشباب والهلال

وسجل محمد كنو هدف التقدم للهلال من ضربة رأس في الدقيقة 10 في مرمى الشباب، قبل أن يضيف البرازيلي مالكوم الهدف الثاني قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 40 تعرض حارس الهلال عبد الله المعيوف للطرد، بقرار من الحكم أمين عمر، ليكمل الزعيم اللقاء بعشرة لاعبين.

ودخل الشباب مهاجمًا في بداية الشوط الثاني مستغلًا الزيادة العددية، وأحرز هدفًا في الدقيقة 56 عن طريق كويلار لتصبح النتيجة 2 / 1،وحاول الشباب معادلة النتيجة لكن دون جدوي حتي خطف عبدالله الحمدان الهدف الثالث للهلال



تردد قنوات SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

وتأهل الشباب السعودي إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد تجاوزه الوحدة الإماراتي بضربات الترجيح.

الشباب يحقق رقما غير مسبوقا في تاريخ البطولات العربية للأندية



وحقق الشباب رقما تاريخيا غير مسبوق في تاريخ البطولات العربية للأندية، بمحافظته على شباكه نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي.

لكنه في المقابل يعتبر الأضعف هجوما بين المتأهلين لنصف نهائي هذه النسخة، حيث سجل هدفين فقط في 4 مباريات، وجاء من علامة الجزاء.

الشباب يصل لنصف نهائي البطولة العربية للمرة الخامسة في تاريخه



وهذه المرة الخامسة التي يصل فيها الشباب لهذا الدور بالبطولة العربية، بعد نسختي 1992، و1999 التي حقق لقبها، وعام 1998 عندما حل وصيفا.

بينما انتهت رحلته أمام مواطنه الاتحاد في نصف النهائي، عندما وصله للمرة الرابعة في نسخة 2020-2021.

الشباب يكسر عقدة الوحدة الإماراتي



كما نجح الشباب في كسر عقدة الوحدة الإماراتي، بعد 4 مرات عجز فيها عن تحقيق الانتصار على ذات الفريق.

وكانت أولها عام 2010 عندما انتهت المباراة 2-2، قبل فوز الوحدة 1-0 في 2013، ثم تعادل الفريقان 1-1 في عام 2015.

وفي المواجهة الرابعة خسر الشباب أمام الوحدة الإماراتي 2-0 في نوفمبر الماضي.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، وفقا لمصدرها الخاصة، عن حكمي مباراتي نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيقود مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام الشباب، المصري أمين عمر، والحكم الإماراتي عادل النقبي، سيدير مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقي.

الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية



سامي الجابر - 24 هدفًا

طلال المشعر - 16 هدفًا

هيكل قمامدية - 16 هدفًا

زبير السافي - 14 هدفًا

عبدالحليم علي - 13 هدفًا

مصطفى بيضوضان - 12 هدفًا

سعد الحارثي - 12 هدفًا

حمزة إدريس - 12 هدفًا

رومارينيو - 11 هدفًا

عبدالملك زياية - 10 أهداف

الشباب يتأهل إلى نصف النهائي



تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية 2023 بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5 ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

تأهل الشرطة والهلال والنصر



وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء السبت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



