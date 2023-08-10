موعد جديد لـ نهائي البطولة العربية بين الهلال والنصر

قامت اللجنة المنظمة للبطولة العربية بتعديل موعد المباراة النهائية والتي ستقام السبت المقبل بين الهلال والنصر في نهائي سعودي خالص.

وقررت اللجنة المنظمة تقديم موعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية بين الهلال والنصر، ليقام في الساعة 6 مساءً بدلًا من الساعة 9 مساءً يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

أحداث وأهداف مباراة الشباب والهلال

وسجل محمد كنو هدف التقدم للهلال من ضربة رأس في الدقيقة 10 في مرمى الشباب، قبل أن يضيف البرازيلي مالكوم الهدف الثاني قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة.

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وفي الدقيقة 40 تعرض حارس الهلال عبد الله المعيوف للطرد، بقرار من الحكم أمين عمر، ليكمل الزعيم اللقاء بعشرة لاعبين.

ودخل الشباب مهاجمًا في بداية الشوط الثاني مستغلًا الزيادة العددية، وأحرز هدفًا في الدقيقة 56 عن طريق كويلار لتصبح النتيجة 2 / 1، وحاول الشباب معادلة النتيجة لكن دون جدوي حتي خطف عبدالله الحمدان الهدف الثالث للهلال



تردد قنوات SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

وتأهل الشباب السعودي إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد تجاوزه الوحدة الإماراتي بضربات الترجيح.

الشباب يحقق رقما غير مسبوقا في تاريخ البطولات العربية للأندية



وحقق الشباب رقما تاريخيا غير مسبوق في تاريخ البطولات العربية للأندية، بمحافظته على شباكه نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي.

لكنه في المقابل يعتبر الأضعف هجوما بين المتأهلين لنصف نهائي هذه النسخة، حيث سجل هدفين فقط في 4 مباريات، وجاء من علامة الجزاء.

الشباب يصل لنصف نهائي البطولة العربية للمرة الخامسة في تاريخه



وهذه المرة الخامسة التي يصل فيها الشباب لهذا الدور بالبطولة العربية، بعد نسختي 1992، و1999 التي حقق لقبها، وعام 1998 عندما حل وصيفا.

بينما انتهت رحلته أمام مواطنه الاتحاد في نصف النهائي، عندما وصله للمرة الرابعة في نسخة 2020-2021.

الشباب يكسر عقدة الوحدة الإماراتي



كما نجح الشباب في كسر عقدة الوحدة الإماراتي، بعد 4 مرات عجز فيها عن تحقيق الانتصار على ذات الفريق.

وكانت أولها عام 2010 عندما انتهت المباراة 2-2، قبل فوز الوحدة 1-0 في 2013، ثم تعادل الفريقان 1-1 في عام 2015.

وفي المواجهة الرابعة خسر الشباب أمام الوحدة الإماراتي 2-0 في نوفمبر الماضي.

وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، وفقا لمصدرها الخاصة، عن حكمي مباراتي نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيقود مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام الشباب، المصري أمين عمر، والحكم الإماراتي عادل النقبي، سيدير مواجهة النصر السعودي والشرطة العراقي.

الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية



سامي الجابر - 24 هدفًا

طلال المشعر - 16 هدفًا

هيكل قمامدية - 16 هدفًا

زبير السافي - 14 هدفًا

عبدالحليم علي - 13 هدفًا

مصطفى بيضوضان - 12 هدفًا

سعد الحارثي - 12 هدفًا

حمزة إدريس - 12 هدفًا

رومارينيو - 11 هدفًا

عبدالملك زياية - 10 أهداف

الشباب يتأهل إلى نصف النهائي



تأهل فريق الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية 2023 بعدما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 4/5 ليضرب موعد مع الهلال في نصف نهائي البطولة العربية وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0/0.

تأهل الشرطة والهلال والنصر



وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء السبت.