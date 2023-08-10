المؤبد لشخصين قتلوا شابا بآلة حادة وقطعوا جثته في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل شاب وتقطيع جثته وتركها أسفل عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة المرج.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ج.م عاطل، س.ا سائق اتفقا فيما بينهما لتنفيذ مخططهما الشيطاني واستدرجوا المجني عليه وقاموا بضربه بآلة حادة حتى فقد الوعي وتأكدوا من وفاته وقطعوا جثته وحولوها إلى أشلاء حتي لا يكتشف أمرهم.



وكشفت مناظرة النيابة العامة ان الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره وبه جرح قطعي وطعني وكسر بالجمجمة وكدمات متفرقة بأنحاء جسده.

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كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على أشلاء لجثة بأحد الشـوارع بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المجنى عليه وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق له يجلس معه على المقهى واستعان بسائق لارتكاب الواقعة



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين واعترفوا ارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه في تحقيقات النيابة العامة.

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).