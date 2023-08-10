اعترافات صادمة للمتهم بقتل شخص أمام مسجد في الوايلي

أدلى عاطل متهم بطعن شخص بالسكين أمام مسجد في منطقة الوايلي باعترافات تفصيلية أمام نيابة الوايلي.

وقال المتهم إن المجني عليه إمام مسجد وكان يؤم المصلين وقت الصلاة وليس هناك سابق معرفة بينهم.

وأضاف المتهم أنه أقدم على ارتكاب جريمته بسبب أحاديث سمعها من الناس تفيد بأن المجني عليه يعاكس شقيقته.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه لقى مصرعه نتيجة إصابته ب ٦ طعنات نافذة بالصدر والبطن فضلا عن جروح باليدين والوجه.

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وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الوايلي، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما أمام مسجد بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه، بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض أمام مسجد وفرّ هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).