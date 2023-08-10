إخماد حريق داخل شقة في الوراق
تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على الحريق نشب داخل شقة بشارع محمد فريد من ارض الجمعية بمنطقة الوراق دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بشارع محمد فريد من ارض الجمعية بمنطقة الوراق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
حريق بمحل أسفل عقار أيل للسقوط بفيصل
نجح رجال قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق داخل محل بعقار ايل للسقوط بشارع العشرين فى فيصل، دون وقوع أصابات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل بعقار ايل للسقوط بشارع العشرين فى فيصل ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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