الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إخماد حريق داخل شقة في الوراق

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على الحريق نشب داخل شقة  بشارع  محمد فريد من ارض الجمعية بمنطقة الوراق دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل   شقة  بشارع  محمد فريد من ارض الجمعية بمنطقة الوراق، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

Advertisements

ضبط 26 عنصرا إجراميا بحوزتهم مواد مخدرة فى المحافظات

ضبط مستريح سوهاج استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

حريق بمحل أسفل عقار أيل للسقوط بفيصل


نجح رجال قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على  حريق داخل محل بعقار ايل للسقوط بشارع العشرين فى فيصل، دون وقوع أصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل بعقار ايل للسقوط بشارع العشرين فى فيصل  ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحماية المدنية بالجيزة السيطرة علي الحريق حريق نشب داخل شقة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

ضبط 26 عنصرا إجراميا بحوزتهم مواد مخدرة فى المحافظات

ضبط مستريح سوهاج استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم 352 طربة حشيش بالإسماعيلية (صور)

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص لتسهيل الحصول على الشهادات الجامعية

ضبط أشهر مزور لتأشيرات السفر في محرم بك

تحرير 2725 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية

الأمن العام يضبط 65 قطعة سلاح نارى و12 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان وسوهاج

ضبط تيك توكر بث مقاطع فيديو تمثيلية بزعم أنها داخل أحد أقسام الشرطة

الأكثر قراءة

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

أزمة أحمد فتوح والزمالك تثير التكهنات وجماهير الكرة يكشفون مصيره مع الأهلي

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

كولر يتحدث عن الصلاة وتكدس المرور بالقاهرة وعشوائية مواعيد المباريات

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

تخفيض القبول بمدارس الثانوي العام في القاهرة 10 درجات

Advertisements

منوعات

المزيد

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، 3 جنيهات ارتفاعًا في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10-8-2023

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

الإفتاء توضح حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي

10 فوائد ذهبية للمواظبة على صلاة الفجر.. لن تفوتك

المزيد
الجريدة الرسمية