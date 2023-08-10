الخميس 10 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 26 عنصرا إجراميا بحوزتهم مواد مخدرة فى المحافظات

المتهمين _ المضبوطات،فيتو
المتهمين _ المضبوطات،فيتو

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة. 

 

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – طبنجة صوت – ميزان حساس – مبلغ مالى – سلاح أبيض). 
 

مديرية أمن السويس
وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرامات – كمية لمخدر الأيس "الشابو" – سلاح أبيض - ميزان حساس – مبلغ مالى).

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مديرية أمن الغربية
وضبط (6 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,200 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين – عدد 2120 قرصا مخدرا – سلاح أبيض -  طبنجة - ميزان حساس – مبالغ مالية).


مديرية أمن الإسكندرية
وضبط (6 أشخاص) وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى).


مديرية أمن كفرالشيخ
وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى).
 

مديرية أمن القاهرة
وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدرى الهيروين والأيس "شابو"– سلاح أبيض – مبلغ مالى).
 

مديرية أمن أسيوط
وضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "الأفيون والهيروين والأيس"– دراجة نارية "بدون لوحات" – ميزان حساس – 2 سلاح أبيض – مبلغ مالى).
مديرية أمن البحر الأحمر
 

وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى).


مديرية أمن مطروح
 وضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3,750 كيلو جرام – مبلغ مالى).
ميناء القاهرة الجوى
 

ضبط (أحد الأشخاص) حال وصوله للبلاد، وبحوزته (عدد 210 أقراص مخدرة لعقار "ترامادول").
منطقة السحر والجمال
 

 ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى) وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتى ذلك  إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

 

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