ضبط مستريح سوهاج استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح



تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من عدد (من المواطنين - مقيمون بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسـوهاج) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ 5 ملايين جنيه مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

