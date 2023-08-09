حارس تشيلسي ينافس بونو علي الانضمام لبايرن ميونخ

بايرن ميونخ، كشفت تقارير صحفية عن رغبة بايرن ميونخ في التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد تأجيل عودة نوير بسبب الإصابة، بجانب رحيل يان سومير إلى إنتر ميلان، وإعارة ألكسندر نوبل إلى شتوتجارت.

وذكرت صحيفة "سبورت 1"، أن الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي، إلى قائمة المرشحين للانتقال إلى بايرن ميونخ.

يأتي ذلك بعد نجاح تشيلسي في التعاقد مؤخرا مع روبرت سانشيز حارس مرمى برايتون.

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وأوضح التقرير "توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، يعلم قدرات كيبا جيدا، بعدما دربه من قبل في البلوز".

وأضاف "بايرن ميونخ يستعد للتواصل مع تشيلسي، لمعرفة موقف الأخير من بيع حارس مرماه هذا الصيف".

يذكر أن قائمة المرشحين لتعزيز حراسة مرمى بايرن ميونخ، تضم جيرونيمو رولي (أياكس أمستردام) والمغربي ياسين بونو (إشبيلية).

وتقدم نادي بايرن ميونخ الألماني، بعرض رسمي للتعاقد مع الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق إشبيلية الإسباني، للحصول على خدماته في الصيف الجاري.

عرض بايرن ميونخ للتعاقد مع بونو



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ قدم عرضا لإشبيلية، بقيمة 8 ملايين يورو، بجانب 4 ملايين يورو كإضافات، للتعاقد مع ياسين بونو.

وأضافت: "عرض بايرن لم يرض طموح إشبيلية، والذي رفض عرضا مؤخرا من باريس سان جيرمان، بقيمة 12 مليون يورو دون الإضافات".

وأشارت: "إشبيلية يشترط الحصول على 20 مليون يورو على الأقل، للموافقة على رحيل ياسين بونو".

ويمتد عقد الحارس المغربي صاحب ال32 عاما مع إشبيلية حتى 30 يونيو 2025، وتبلغ قيمته السويقية 12 مليون يورو.

ولفت ياسين بونو أنظار أندية كبيرة مثل برشلونة، ريال مدريد، مانشستر يونايتد وإنتر ميلان، بخلاف عروض مالية مغرية من أندية سعودية.