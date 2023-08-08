مانويل نوير يضع بايرن ميونخ في أزمة كبيرة

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، أن عودة مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، للملاعب، قد تتأجل لعدة أشهر، بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته بكسر في الساق.

وقالت صحيفة "بيلد" إن بايرن ميونخ يجري محادثات الآن بشأن تغيير خططه، وأن عودة مانويل نوير للمشاركة قد تتأجل حتى عام 2024.

وأشارت إلى أن نوير عانى بشكل أكبر في الأسابيع والأشهر الأخيرة خلال التدريبات، حيث واجه المزيد من الانتكاسات.

كان نوير قد تعرض في ديسمبر الماضي لإصابة بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج في فترة الإجازة بعد كأس العالم 2022.

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وأعلن بايرن ميونخ أمس الإثنين، أن نوير استأنف التدريبات التأهيلية بعد الخضوع لعملية جراحية كانت مقررة منذ وقت سابق.

وأوضح البافاري في بيان، أن نوير خضع لجراحة ناجحة لإزالة الغرسات المعدنية من شظية الساق اليمنى.

بايرن ميونخ يواجه لايبزيج في السوبر الألماني

ويخوض بايرن ميونخ، أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد يوم السبت المقبل، حيث يواجه لايبزيج في كأس السوبر الألماني، لكن لم تتضح الصورة بعد بشأن الحارس الأساسي للفريق في الفترة المقبلة.

وانتقل الحارس السويسري يان سومير إلى إنتر ميلان، كما رحل ألكسندر نوبل إلى شتوتجارت بعقد إعارة.

وأصبح سفين أولريتش بذلك الخيار الرئيسي أمام بايرن ميونخ في الوقت الحالي، وقد شارك بدلا من نوير في 8 مباريات خلال المرحلة الأولى من الموسم الماضي، كما شارك في مناسبات أخرى.

بايرن ميونخ يفوز على موناكو وديا

انتهت مباراة بايرن ميونخ الألماني مع نظيره موناكو الفرنسي، بفوز البايرن 4-2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

سجل الياباني الدولي تاكومي مينامينو هدف التقدم لفريق موناكو في الدقيقة 29، ولكن لايمر سجل هدف التعادل لفريقه بايرن ميونخ سريعا في الدقيقة 31، وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 42، وسجل جنابري الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني، سجل وسام بن يدر الهدف الثاني لفريق موناكو في الدقيقة 64 من ضربة جزاء، ولكن ليروي ساني أضاف الهدف الرابع لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 68.