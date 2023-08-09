الأربعاء 09 أغسطس 2023
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اقتصاد

3.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال جلسة منتصف الأسبوع  نحو 3.2 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1,075 مليون ورقة منفذة على 83 ألف عملية.

 وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 915 مليون ورقة منفذة على 79 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 98.87 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.13 % خلال الجلسة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.204 تريليون جنيه.

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وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى 17748 نقطة.

وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6%  عند مستوى 21570 نقطة.

كما هبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% عند مستوى 7428 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 5306 نقاط.

 

تداولات جلسة الاثنين 

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.209 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 17839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 21701 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5320 نقطة. 

 

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.200 تريليون جنيه

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% عند مستوى 17697 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% عند مستوى 21491 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% عند مستوى 3566 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 5274 نقطة. 

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