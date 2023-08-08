الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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اقتصاد

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.204 تريليون جنيه.

 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى 17748 نقطة.

وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6%  عند مستوى 21570 نقطة.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% عند مستوى 7428 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01%  عند مستوى 5306 نقطة.

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تداولات جلسة الاثنين 

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.209 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 17839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 21701 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5320 نقطة. 

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.200 تريليون جنيه

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% عند مستوى 17697 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% عند مستوى 21491 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% عند مستوى 3566 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 5274 نقطة. 

 

تأثير رفع الفائدة على البورصة 

وتحدث ريمون نبيل خبير أسواق المال عن أداء البورصة، يوم الخميس الماضي، وتأثير انتظار المستثمرين لقرار البنك المركزي، حيث أغلقت تعاملات الخميس على أداء متباين للمؤشرات، ما بين ارتفاع المؤشر السبعيني، وهبوط المؤشر الثلاثيني ليغلق بالقرب من 17451 نقطة، ليظل الآن المستوى الهام في طريق استمرار ارتفاع المؤشر هو مستوى 17700 نقطة الذي في حال تأكيد اختراقه قد تتغير النظرة إلى الإيجابية لنستهدف الحد العلوي من الاتجاه العرضي للمؤشر عند 18200 نقطة.

وتابع خبير أسواق المال: إنه في حال استمرار التداول أسفل 17700 نقطة، قد تعيد البورصة تجربة مستوى الدعم الفرعي عند 17300 نقطة، والذي يعد هو مستوى الخسائر الحالي للمؤشر، حيث الإغلاق أسفله يزيد من استمرار القوة البيعية لإعادة تجربة مستوى 16500 نقطة.

وأكد أن قرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة 1 %، كان القرار الأكثر توقعا خلال الفترة القليلة الماضية نظرا لارتفاع معدلات التضخم، ومن المحتمل أن يكون المردود في البورصة متباينا، لافتا إلى أنه قد لا تتأثر البورصة كثيرا بالقرار، على عكس إذا كانت اللجنة رفعت أسعار الفائدة بنسبة أعلى، والتي كانت بدورها ستجبر البنوك على إصدار أوعية إدخارية أعلى من 22%، وهذا الأمر كان سيكون له مردود سلبي على أداء البورصة.

 

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