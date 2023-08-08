الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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خارج الحدود

نزوح آلاف المواطنين في أم درمان بسبب الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع

اشتباكات السودان،
اشتباكات السودان، فيتو

شهدت مدينة أم درمان السودانية، اليوم الثلاثاء، عمليات نزوح جماعي للسكان جراء الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع.


اشتباكات الجيش والدعم السريع في السودان 

متجددة الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في أم درمان، وقصف الطيران الحربي التابع للجيش تجمعات للمليشيا.

ومن جانبها ذكرت راسلة “الغد”، فإن الأحياء القديمة بأم درمان قريبة من جسر شمبات، الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، وهو الجسر الذي تصل من خلال إمدادات الدعم السريع من معسكر المظلات بمنطقة بحري إلى أحياء أم درمان القديمة.

 

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آلاف السكان في أم درمان يغادرون منازلهم 

وأضافت قناة الغد أن أعدادا من المواطنين اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من هذا القصف، وتوجهوا إلى مناطق أخرى بالمدينة، حيث انطلقت نداءات لإيواء النازحين.


وأعلن الجيش السوداني  أمس عن تكبيد قوات الدعم السريع عدد من القتلى وخسائر في المعدات خلال اشتباكات أمس، كما وقعت اشتباكات عنيفة في منطقة المثلث بشرق النيل، والتي استمرت لساعات.

 
وأكدت أن حدة المعارك على الأرض، والتي اشتدت خلال الأيام الماضية، غطت على كل الجهود السياسية، خاصة الأخيرة التي استضافتها تشاد.
 

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اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع فى السودان

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سامح شكري: الوضع  في السودان ضبابي ولا ملامح لعملية سياسية تنهي الاقتتال

 

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