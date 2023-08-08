الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع فى السودان

السودان، فيتو
السودان، فيتو

 تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في منطقة وسط أم درمان، خاصة في الأحياء القديمة التي شهدت اشتباكات عنيفة حتى مساء أمس، الاثنين، بحسب مراسلة قناة الغد.

 

الأحياء القديمة بأم درمان قريبة 

ووفق مراسلة “الغد”، فإن الأحياء القديمة بأم درمان قريبة من جسر شمبات، الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، وهو الجسر الذي تصل من خلال إمدادات الدعم السريع من معسكر المظلات بمنطقة بحري إلى أحياء أم درمان القديمة.

 

مغادرة المنازل

وذكرت أيضا أن أعدادا من المواطنين اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من هذا القصف، وتوجهوا إلى مناطق أخرى بالمدينة، حيث انطلقت نداءات لإيواء النازحين.

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وتابعت المراسلة أن الجيش السوداني أعلن أمس عن تكبيد قوات الدعم السريع عدد من القتلى وخسائر في المعدات خلال اشتباكات أمس، كما وقعت اشتباكات عنيفة في منطقة المثلث بشرق النيل، والتي استمرت لساعات.

 

معارك على الأرض

وأكدت أن حدة المعارك على الأرض، والتي اشتدت خلال الأيام الماضية، غطت على كل الجهود السياسية، خاصة الأخيرة التي استضافتها تشاد.

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