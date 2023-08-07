الإثنين 07 أغسطس 2023
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خارج الحدود

سامح شكري: الوضع  في السودان ضبابي ولا ملامح لعملية سياسية تنهي الاقتتال

سامح شكري، فيتو
سامح شكري، فيتو

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان المنعقد في دولة تشاد، إنه يجب إقناع طرفي النزاع في السودان بالوقف الفوري لإطلاق النار.

انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان 

وأضاف سامح شكري خلال كلمته في الاجتماع الوزاري بتشاد، إن الوضع  في السودان ضبابي ولا ملامح لعملية سياسية تنهي الاقتتال.

وانطلق صباح اليوم الإثنين اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان المنعقد في تشاد لبحث الأزمة السودانية. 

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وفي وقت سابق صرح السفير أحمد  أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري توجه إلى تشاد للمشاركة فى الاجتماع الأول للألية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت في يوليو الماضي في مصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزراء خارجية دول جوار السودان سيبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية،  وتأثيرها على الشعب السوداني، وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات  المجاورة السودان من التحرك الفعال للتوصل لحل لأنهاء الأزمة. 
 

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