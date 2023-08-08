الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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اقتصاد

فيليب موريس: رمز الـ QR code يساهم فى ضبط أسعار السجائر بالأسواق

شركة فيليب موريس
شركة فيليب موريس مصر، فيتو

أكدت شركة  فيليب موريس مصر- احدى شركات صناعة السجائر والتبغ، التزامها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، لدعم المستهلك المصري في مواجهة أي محاولة للتلاعب بأسعار منتجاتها من السجائر وزعزعة استقرار السوق المصرية وصناعة التبغ. 

 

وقامت شركة فيليب موريس مصر في وقت سابق من هذا العام بإضافة رمز "QR code" على جميع منتجاتها، من شأنه أن يعرض قائمة أسعار السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المسخن الخاصة بالشركة، ويأتى هذا التزامًا بضرورة رفع توعية المستهلكين بأسعار المنتجات.

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ضبط أسعار التبغ

 وقالت الشركة، إنه تم تطوير التواصل على العبوة بإضافة نصًا لتشجيع المستهلكين على مسح رمز الـ "QR code" حيث تم بالفعل طرح الغلاف الجديد في الأسواق بدأً بجميع عبوات السجائر. L&M، ويأتى هذا فى اطار التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن ضبط أسعار التبغ.

 

ارتفاع أسعار التبغ المسخن و6 أنواع من السجائر

وتعد شركة فيليب موريس مصر، إحدى الشركات الأجنبية لتصنيع السجائر في مصر، والتي أعلنت من قبل عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها للتبغ المٌسخن "HEETS" والسجائر التقليدية من العلامات التجارية " Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها كالتالى 

 

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر، كالتالي: 

سعر عبوة ميريت "Merit" بأنواعها 64 جنيها.
سعر عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 59 جنيها.
سعر عبوة مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 49 جنيها. 
سعر عبوة ال أند ام "L&M" بأنواعها  42 جنيها للعبوة.
سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 50 جنيها للعبوة.
سعر عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 50  جنيها للعبوة.

 

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