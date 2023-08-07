مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة مواطن بحجز قسم شرطة دار السلام

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته عدد من الصفحات والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وفاة محبوس بقسم شرطة دار السلام

وأوضح المصدر أن المذكور محبوس احتياطيًا بقرار من النيابة العامة بقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة اعتبارًا من يوم (29) يوليو المنقضى (على ذمة قضية اتجار بالأقراص المخدرة لحيازته "200 قرص مخدر") وله معلومات جنائية وتاريخ مرضى، حيث يعانى من مرض "الدرن" وبعض الأمراض الأخرى، وحال شعوره بحالة إعياء تم نقله لأحد المستشفيات.

وقد ورد تقرير طبى يفيد وفاته نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، وتبين خلوه من أي إصابات.

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وبسؤال عدد من المتهمين المحجوزين صحبته أيدوا ما جاء بالفحص.

وأكد المصدر على أن مخططات الجماعة الإرهابية الخبيثة القائمة على ترويج الشائعات والأكاذيب وتزييف الحقائق وتبنى إدعاءات خاصة بعناصر جنائية من خلال عناصرها والمرتبطين بهم الهاربين بالخارج.. يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك على فقدانها مصداقيتها لدى الرأى العام.. وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجى تلك الشائعات.

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