الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ملفات وحوارات

حكاية قابيل وهابيل حاضرة في كل الأوقات.. شاب يمزق جسد شقيقه ويصيب والدته لخلافات مالية.. وآخر يمطر أخاه بوابل من الرصاص بسبب الميراث

شاب يمزق جسد شقيقه،
شاب يمزق جسد شقيقه، فيتو

جرائم المشاجرة والقتل أصبحت تعج بها ساحات أقسام الشرطة والنيابة العامة حتى وصلت إلى دماء الأقارب والأشقاء.

حكاية قابيل وهابيل مشهد يتكرر فى المحافظات لأسباب يمكن حلها، ولكن الشيطان عندما يسيطر على الإنسان يتحكم فى أهوائه وشهواته، ويجعله ضعيفًا أمامه ولا يستفيق من غفلته إلا بعد فوات الأوان.

في السطور القادمة نعرض تفاصيل 3 جرائم بشعة القاتل فيها شقيق المقتول، لتعيد إلى الذاكرة حكاية قابيل وهابيل الحاضرة في كل العصور.

حبس عاطلين بتهمة قتل مندوب توصيل طلبات في الزاوية

النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات بمحيط سايبر قتل بداخله طالب في الوراق

شاب يمزق جسد شقيقه ويصيب والدته في سوهاج

 

محافظة سوهاج كانت شاهدة على جريمة  بشعة، حيث أقدم شاب على تمزيق جسد شقيقه وإصابة والدته إثر خلافات مالية بينهم، وألقت مباحث مديرية أمن سوهاج القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

Advertisements

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطار من مأمور مركز شرطة سوهاج بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول كل من: محمد.أ 25 سنة مزارع جثة هامدة إثر إصابته بجرحين طعنيين بالصدر وآخر بالظهر، ووالدته سعيده 60 سنة- ربة منزل مصابه بجرح قطعي بالأذن اليسري وآخر بالخد الأيمن، ويقيمان بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد على رئيس فرع الأمن العام.

وكشفت التحريات قيام نجلها كرم. أ 35 سنة بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته نتجه عنه وفاة نجلها وحدوث إصابتها، على إثر مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات مالية وتمكنت قوات الشرطة من ضبطه.

 

عامل ينهي حياة شقيقه الأكبر بسبب الخلاف على الميراث 

 

وفى الأيام الماضية أيضًا فى ذات المحافظة أقدم عامل على قتل شقيقه  الاكبر ويعمل حدادا  بسبب خلافات على الميراث.

كان مركز شرطة سوهاج تلقى إخطارًا من المستشفى الجامعى بوصول "رجب. ج" 37 سنة حداد جثة هامدة متأثرا بإصابته بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى.


واتهم شقيقه "علي. ج" 40 عامًا عامل شقيقهما  "زاهر. ج" 36 عامًا عامل بالاعتداء على المتوفي  خلال حدوث مشاجرة بينهما، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته؛ بسبب خلافات على الميراث بينهما.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وامرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تخلص من شقيقه بإطلاق النيران عليه فى أسوان 

 

لقى مزارع مصرعه على يد شقيقه إثر إطلاق النيران عليه بسبب خلافات مالية بمحافظة أسوان، وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهم.

تلقى مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان  إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة مزارع - مقيم بدائرة المركز وبها عيار ناري.

وبالفحص وبسؤال والد المجني عليه  قرر بقيام شقيق المجني عليه "له معلومات جنائية" بإطلاق عيار نارى تجاه المجني عليه من بندقية آلية كانت بحوزته، فأحدث إصابته  التى أودت بحياته أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما لخلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الوقعة بندقية آلية - 10 طلقات من ذات العيار وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة محافظة سوهاج مأمور مركز شرطة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي قطاع الأمن العام وزارة الداخلية قابيل وهابيل

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي

تحرير 2805 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الأمن العام يضبط 297 قضية مخدرات و127 قطعة سلاح نارى

الأمن العام يضبط 28 قطعة سلاح ناري بحوزة 17 متهما في سوهاج

ضبط عنصر إجرامى يدير منزله وكرًا لتجارة الحشيش بالمنوفية

اعتدوا عليه بزعم علاجه من مس شيطاني، مقتل مزارع في كفر الشيخ

ضبط 1.5 مليون قطعة صاروخ ألعاب نارية و6 لصوص وسيدة لارتكاب جرائم السرقات بالقاهرة

عاطل يقتل شقيقه بسبب خلافات مالية في أسوان

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يصل اتحاد الكرة لهذا السبب

صدمة في الزمالك بعد قرار فيفا بشأن غرامة كهربا

قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا لصالح الزمالك

شيك التعاون ينقذ الزمالك، مرتضى منصور ينهي أزمة القيد للقائمة الأولى مع اتحاد الكرة

محامي ممدوح عباس يرد على مرتضى منصور بشأن الحجز على أموال الزمالك بالمستندات

أخبار الأهلى، قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا واتجاه لإلغاء معسكر الفريق بالنمسا

أحمد حسن: سيد عبدالحفيظ خرج من الباب الكبير وهذه نصيحتي لخالد بيبو

وفاة طبيبة بمستشفى الزهراء الجامعي أثناء نومها في فترة راحة

Advertisements

منوعات

المزيد

مصرع إيطالي قتل بقطع جبن، ما القصة؟

اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما

قرية برازيلية تستخدم الإنترنت لأول مرة

امرأة  تنجو من بين فكي تمساح

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7-8-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين

تراجع سعر الفرنك السويسري في ختام التعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 7-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

إضرابات تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي ومخاوف من هجمات خارجية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر العلاقة الخاصة بين أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية وحدوث الطلاق

فوائد المواظبة على قراءة آية الكرسي

المزيد
الجريدة الرسمية