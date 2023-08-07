حكاية قابيل وهابيل حاضرة في كل الأوقات.. شاب يمزق جسد شقيقه ويصيب والدته لخلافات مالية.. وآخر يمطر أخاه بوابل من الرصاص بسبب الميراث

جرائم المشاجرة والقتل أصبحت تعج بها ساحات أقسام الشرطة والنيابة العامة حتى وصلت إلى دماء الأقارب والأشقاء.

حكاية قابيل وهابيل مشهد يتكرر فى المحافظات لأسباب يمكن حلها، ولكن الشيطان عندما يسيطر على الإنسان يتحكم فى أهوائه وشهواته، ويجعله ضعيفًا أمامه ولا يستفيق من غفلته إلا بعد فوات الأوان.

في السطور القادمة نعرض تفاصيل 3 جرائم بشعة القاتل فيها شقيق المقتول، لتعيد إلى الذاكرة حكاية قابيل وهابيل الحاضرة في كل العصور.

شاب يمزق جسد شقيقه ويصيب والدته في سوهاج

محافظة سوهاج كانت شاهدة على جريمة بشعة، حيث أقدم شاب على تمزيق جسد شقيقه وإصابة والدته إثر خلافات مالية بينهم، وألقت مباحث مديرية أمن سوهاج القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

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تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطار من مأمور مركز شرطة سوهاج بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول كل من: محمد.أ 25 سنة مزارع جثة هامدة إثر إصابته بجرحين طعنيين بالصدر وآخر بالظهر، ووالدته سعيده 60 سنة- ربة منزل مصابه بجرح قطعي بالأذن اليسري وآخر بالخد الأيمن، ويقيمان بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد على رئيس فرع الأمن العام.

وكشفت التحريات قيام نجلها كرم. أ 35 سنة بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته نتجه عنه وفاة نجلها وحدوث إصابتها، على إثر مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات مالية وتمكنت قوات الشرطة من ضبطه.

عامل ينهي حياة شقيقه الأكبر بسبب الخلاف على الميراث

وفى الأيام الماضية أيضًا فى ذات المحافظة أقدم عامل على قتل شقيقه الاكبر ويعمل حدادا بسبب خلافات على الميراث.

كان مركز شرطة سوهاج تلقى إخطارًا من المستشفى الجامعى بوصول "رجب. ج" 37 سنة حداد جثة هامدة متأثرا بإصابته بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمنى.



واتهم شقيقه "علي. ج" 40 عامًا عامل شقيقهما "زاهر. ج" 36 عامًا عامل بالاعتداء على المتوفي خلال حدوث مشاجرة بينهما، وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته؛ بسبب خلافات على الميراث بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وامرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تخلص من شقيقه بإطلاق النيران عليه فى أسوان

لقى مزارع مصرعه على يد شقيقه إثر إطلاق النيران عليه بسبب خلافات مالية بمحافظة أسوان، وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهم.

تلقى مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة مزارع - مقيم بدائرة المركز وبها عيار ناري.

وبالفحص وبسؤال والد المجني عليه قرر بقيام شقيق المجني عليه "له معلومات جنائية" بإطلاق عيار نارى تجاه المجني عليه من بندقية آلية كانت بحوزته، فأحدث إصابته التى أودت بحياته أثناء تواجدهما بمحل إقامتهما لخلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الوقعة بندقية آلية - 10 طلقات من ذات العيار وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

