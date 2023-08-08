حبس 38 متهما بتهمة حيازة أسلحة نارية والاتجار بالمواد المخدرة في أسيوط

أمرت النيابة العامة، بحبس 38 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة وإحراز أسلحة نارية والاتجار بالمواد المخدرة في أسيوط.

كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط وجه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 38 قطعة سلاح ناري عبارة عن (15 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – 12 فردًا محليًّا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهمًا "لعدد 8 منهم معلومات جنائية").



وضبط 7 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ 499 حكمًا قضائيًّا متنوعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.