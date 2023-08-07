الأمن العام يضبط 297 قضية مخدرات و127 قطعة سلاح نارى

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن الحملات الموسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 297 قضية مخدرات و127 قطعة سلاح نارى

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 297 قضية مواد مخدرة بإجمالى 322 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (126,817 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (35,550 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (65,580 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (15,770 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,485 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (1,263كيلو جرام) وكمية من مخدرالإستروكس وزنت (990 جراما) وكمية من مخدر البودر وزنت (275 جراما) وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (25 جراما) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (10 جرامات) و2615 قرصا مخدرا.

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قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 127 قطعة سلاح نارى بحوزة 108 متهما و238 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 71801 حكم قضائى متنوع شملت (274) حكم جناية - (22421) حكم حبس جزئى - (3883) حكم حبس مستأنف - (35800) حكم غرامة - (9423) مخالفة.



كما أسفرت الجهود عن ضبط 36 متهما فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، و15 متهما فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، 291 دراجة نارية مخالفة و22056 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.