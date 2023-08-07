اعتقال رجل ألماني احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاما
اعتقلت الشرطة الفرنسية مواطنا ألمانيا بتهمة احتجاز زوجته وتعذيبها لمدة 12 عاما.
وفي التفاصيل لفتت الشرطة الفرنسية إلى أن طواقمها زارت منزلا في بلدية فورباخ بإقليم موزيل، بعد أن تمكنت امرأة تبلغ من العمر 53 عاما من الوصول إلى الهاتف واتصلت بخدمات الطوارئ في مدينة فيسبادن الألمانية.
احتجاز رجل ألماني لزوجته 12 عاما
وأثناء تفتيش المنزل، عثرت الشرطة الفرنسية على امرأة في إحدى الغرف المقفلة، حيث لم تكن ترتدي ملابس، كما كانت حليقة الرأس وهزيلة، تظهر على ذراعيها وساقيها علامات كسور، ليتم نقلها إلى غرفة الطوارئ بسرعة.
وبحسب شهادتها، فقد تعرضت للسجن والتعذيب على يد زوجها منذ عام 2011.
ولفتت القناة إلى أن جميع نوافذ منزل الزوجين الألمانيين كانت موصدة بالقضبان الحديدية، ليتم اعتقال الزوج بتهمة السجن والتعذيب، كما أسند التحقيق في القضية إلى الشرطة الجنائية لمدينة ميتز، المركز الإداري للإقليم.
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