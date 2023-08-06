الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مقتل شابين بعد مطاردة مع عناصر الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية،
الشرطة الفرنسية، فيتو

شهدت فرنسا مأساة جديدة ليل السبت الأحد بعد رفض شابين الامتثال لأوامر الشرطة بحسب الرواية الأمنية بشأن مقتل شابان كانا على دراجة نارية بعد اصطدامها بسيارة أثناء محاولة الفرار من حاجز مروري قرب ليموج (وسط).

 

وبحسب رواية الوقائع التي قدمتها عدة مصادر في الشرطة، فقد فرت الدراجة النارية عند رؤية سيارة تابعة لوحدة مكافحة الجريمة كانت تستعد لتوقيفها شمال المدينة.

 

وبدأت عملية مطاردة للشابين قبل أن تعدل الشرطة الفرنسية عن ذلك. ثم لم تتوقف الدراجة النارية عند إشارة حمراء واصطدمت بعنف بسيارة أخرى، مما تسبب بمقتل القاصر الذي كان يقودها البالغ 16 عاما. ووفاة الراكب البالغ بعد نقله إلى المستشفى.

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وبحسب بلدية ليموج فإن السيارة التي اصطدمت بها الدراجة النارية كان فيها أب وأطفاله الصغار “الذين كانوا في حالة صدمة”.

 

مقتل شابين بعد مطاردة من قبل الشرطة الفرنسية

وفقا لمصادر الشرطة كان الشابان يستقلان دراجة نارية سريعة من طراز ياماها تي ماكس و”سرعان ما أوقفت” الشرطة عملية المطاردة “معتبرة الوضع خطيرا جدا”.

 

وبحسب نشرة “اكتو 17” وقعت اشتباكات وتم احراق سيارات في المدينة بعد هذا الحادث قبل عودة الهدوء.

 

يأتي ذلك بعد أكثر من شهر من مقتل نائل المرزوقي (17 عاما) بنيران الشرطة بعد أن رفض الامتثال لاوامر عناصرها في نانتير في نهاية يونيو.

 

وتسبب مقتله باندلاع أعمال عنف استمرت عدة ليال في البلاد. ووقعت صدامات بين مثيري الشغب والشرطة مع مشاهد نهب وإطلاق مفرقعات على مبان عامة وحرائق.

 

مقتل مراهق من أصول جزائرية على يد شرطي فرنسي

البداية كانت عندما أثار مقطع فيديو مصور يرصد لحظة مقتل مراهق من أصول جزائرية يوم الثلاثاء الماضي على يد شرطي فرنسي عاصفة من الغضب في فرنسا، ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصدار بيان عاجل لتهدئة الأوضاع.

ووثق الفيديو لحظة إطلاق أحد ضباط الشرطة الفرنسية الرصاص على شاب من أصول جزائرية بدعوى رفضه الامتثال إلى الأوامر بمدينة نانتير ما أدى إلى مقتله، فيما تم حجز الضابط بتهمة "القتل العمد".

وتم الكشف أن الشاب من أصول جزائرية ويدعي نائل م.، وهو يعمل كعامل توصيل.

وأثارت مقاطع فيديو صوّرت الحادثة، تساؤلات حول "التدخل الأمني العنيف" وخلفت ردود فعل سياسية غاضبة.

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