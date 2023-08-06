كأس الدرع الخيرية، التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مانشستر سيتي وأرسنال (صور)

تعادل نادي مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال بنتيجة 0/0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب ويمبلي، في مباراة كأس الدرع الخيرية (كأس السوبر الإنجليزي).

أحداث مباراة مانشستر سيتي وارسنال

بدأت المباراة بضغط قوي من الفريقين وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة في نصف الملعب.

وبعد مرور دقائق استطاع السيتي السيطرة على الكرة بينما لعب ارسنال على التحولات الهجومية.

وفي الدقيقة 13 كانت أخطر هجمة في اللقاء بعد تسديدة قوية من رودري كادت أن تسكن شباك أرسنال.

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وفي الدقيقة 22 كاد أرسنال أن يباغت السيتي بالهدف الأول عن طريق تصويبة من هافيرتز ولكن تصدى لها أورتيجا.

وبعد الدقيقة 25 سيطر أرسنال على الكرة بينما تراجع السيتي إلى الخلف قليلا.

وفي الدقيقة 39 كرر هافيرتز تصويباته القوية وكادت تسفر عن الهدف الأول ولكن تصدى لها أوريتجا.

وفي الدقيقة 43 سدد رودري كرة خادعة من نصف الملعب بعد ما رأى رامسدل متقدما عن مرماه ولكن التصويبة جاءت فوق العارضة.

الهدف الاول يضيع من هافيرتز ومارتنيلي

pic.twitter.com/Ff99WGenk8 — فيديو شبكة أرسنال العربية 🎥 (@G4AVideos) August 6, 2023

هدف اخر يضيع من هافيرتز! 😫 pic.twitter.com/GZAHgVG7MB — فيديو شبكة أرسنال العربية 🎥 (@G4AVideos) August 6, 2023

تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

في خط الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر.

في خط الوسط: جاك جريليش، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، رودري.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: آرون رامسدال.

في خط الدفاع: بن وايت، جابريل، ويليام صليبا، يوريان تيمبر.

في خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، توماس بارتي.

في خط الهجوم: جابريل مارتينيلي، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا.

اخر 10 أبطال الدرع الخيرية

2022: ليفربول - مانشستر سيتي 3-1

2021: ليستر سيتي - مانشستر سيتي 1-0

2020: أرسنال - ليفربول 5-4 بركلات الترجيح (1-1)

2019: مانشستر سيتي - ليفربول 5-4 بركلات الترجيح (1-1)

2018: مانشستر سيتي - تشلسي 2-0

2017: أرسنال - تشلسي 4-1 بركلات الترجيح (1-1)

2016: مانشستر يونايتد - ليستر سيتي 2-1

2015: أرسنال - تشلسي 1-0

2014: أرسنال - مانشستر سيتي 3-0

2013: مانشستر يونايتد - ويجان 2-0

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال عبر قنوات بي إن سبورتس وتحديدا قناة بي إن سبورتس بريميم 1.

موقف مانشستر سيتي وأرسنال قبل المواجهة

ودخل فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، المباراة بعد خسارته (1-2) أمام أتلتيكو مدريد في آخر مبارياته الودية

بينما دخل أرسنال المباراة بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا بعدما احتفظ بلقب بطولة كأس الإمارات الودية عقب فوزه على موناكو.

ويسعى أرسنال للتتويج بلقب هذه البطولة، خاصة وأن نتائج الفريق في الموسم الماضي تخطت كل التوقعات؛ حيث تصدر الدوري الإنجليزي لمدة 248 يوما، لكنه فشل في النهاية في تحقيق اللقب.

ويرغب ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال في التتويج باللقب للتأكيد على أنَّ فريقه سيكون منافسًا شرسًا على لقب الدوري في هذا الموسم.