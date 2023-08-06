مانشستر سيتي ضد آرسنال، تعرف على آخر 10 أبطال لكأس الدرع الخيرية

يلتقى فريق مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال، على ملعب ويمبلي، اليوم الأحد، في مباراة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي (الدرع الخيرية - كأس السوبر).

اخر 10 أبطال الدرع الخيرية

2022: ليفربول - مانشستر سيتي 3-1

2021: ليستر سيتي - مانشستر سيتي 1-0

2020: أرسنال - ليفربول 5-4 بركلات الترجيح (1-1)

2019: مانشستر سيتي - ليفربول 5-4 بركلات الترجيح (1-1)

2018: مانشستر سيتي - تشلسي 2-0

2017: أرسنال - تشلسي 4-1 بركلات الترجيح (1-1)

2016: مانشستر يونايتد - ليستر سيتي 2-1

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2015: أرسنال - تشلسي 1-0

2014: أرسنال - مانشستر سيتي 3-0

2013: مانشستر يونايتد - ويجان 2-0

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال عبر قنوات بي إن سبورتس وتحديدا قناة بي إن سبورتس بريميم 1.

موقف مانشستر سيتي وأرسنال قبل المواجهة

ويدخل فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، المباراة بعد خسارته (1-2) أمام أتلتيكو مدريد في آخر مبارياته الودية

بينما يدخل أرسنال المباراة بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا بعدما احتفظ بلقب بطولة كأس الإمارات الودية عقب فوزه على موناكو.

ويسعى أرسنال للتتويج بلقب هذه البطولة، خاصة وأن نتائج الفريق في الموسم الماضي تخطت كل التوقعات؛ حيث تصدر الدوري الإنجليزي لمدة 248 يوما، لكنه فشل في النهاية في تحقيق اللقب.

ويرغب ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال في التتويج باللقب للتأكيد على أنَّ فريقه سيكون منافسًا شرسًا على لقب الدوري في هذا الموسم.

وقال أرتيتا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "متحمس للغاية لخوض مباراة نهائية، والتتويج بلقب أمام أحد الفرق الكبرى".

وأثنى أرتيتا على مانشستر سيتي، وقال: "مانشستر سيتي كان أفضل فريق في أوروبا في الموسم الماضي، ونعلم المعايير، وما نحتاجه للفوز للمباراة".

ويفتقد أرسنال جهود المهاجم البرازيلي الدولي جابرييل جيسوس بعد خضوعه لجراحه يوم الأربعاء الماضي في الركبة، ويتوقع أن يقود إدوارد نيكيتاه هجوم الفريق.

ورغم افتقاد أرسنال لأحد أهم أسلحته الهجومية، غير أن أرتيتا اطمأن على حالة بوكايو ساكا الذي لم يشارك في مباراة موناكو الأخيرة، حيث أكد أنه بخير وسيكون جاهزا لخوض اللقاء.

في المقابل، يسعى مانشستر سيتي لمواصلة النجاحات التي حققها في الموسم الماضي بعد الفوز بالثلاثية (الدوري، والكأس، ودوري أبطال أوروبا).

ويريد بيب جوارديولا، مدرب الفريق، التتويج بلقب البطولة التي استعصت عليه في الموسمين الماضيين، حيث خسر اللقبين أمام ليستر سيتي وليفربول.

ويفتقد جوارديولا أحد أهم لاعبيه وهو كيفين دي بروين الذي مازال يتعافى من إصابته بقطع في أوتار الركبة، التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتلقى الفريق أنباء إيجابية حيث يتوقع أن يشارك ناثان أكي في المباراة بعدما غاب عن مباراة أتلتيكو مدريد الودية.

وربما يقوم مانشستر سيتي بالإعلان عن تعاقده مع يوشكو جفارديول قبل المباراة، لكنه لن يشارك في اللقاء، وعلى الأرجح ستشهد المباراة المشاركة الأولى الرسمية للاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش بقميص مانشستر سيتي.