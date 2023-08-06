الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

هجوم أوكراني جديد على موسكو والجيش الروسي يتصدى له

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن دفاعاتها الجوية نجحت في إحباط محاولة هجوم أوكراني على العاصمة موسكو   باستخدام طائرة مسيرة.


الجيش الروسي يدمر طائرة مسيرة فوق العاصمة موسكو 


وقال الجيش الروسي، في بيانه:" إنه تم تدمير الطائرة المسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي وإسقاطها على أراضي منطقة بودولسك، علمًا أنه لم تقع إصابات أو اضرار جراء الحادث".
وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، بان حركة الطيران في مطار "فنوكوفو" جنوب موسكو، توقفت وتم تحويل  الرحلات جوية إلى وجهات أخرى، بعد أنباء عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف موسكو.
وقالت وكالة الأنباء الروسية، تاس، إن مطار فنوكوفو الدولي في موسكو فرض قيودًا مؤقتة على وصول الطائرات ومغادرتها.
ومن جانبها أعلنت إدارة المطار الروسي، إن الإغلاق خارج عن إرادتها وإنه تم تغيير مسار رحلات كانت متجهة إلى مطار فنوكوفو في موسكو إلى مطارات أخرى.

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هجوم روسي عنيف على أوكرانيا 


ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قوله إنه "في حوالي الساعة 11:00، كانت هناك محاولة لاختراق موسكو بطائرة مسيرة".

وعلى الجانب الأخر أعلن سلاح الجو الأوكراني، في البيان الصادر عنه  اليوم الأحد أن روسيا شنت بضع موجات من القصف على أوكرانيا خلال الليل باستخدام 70 سلاحًا للهجوم الجوي.

وقال الجيش الأوكراني إن الأسلحة الروسية تضمنت صواريخ "كروز" وصواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة إيرانية الصنع، مؤكدا أن الدفاع الجوي دمر 30 من أصل 40 صاروخ كروز وكل الطائرات المسيرة من طراز شاهد التي أطلقتها روسيا خلال الليل التي بلغ عددها 27.

وأضاف الجيش الأوكراني في بيانه: "إجمالًا، في بضع موجات من الهجمات، من مساء الخامس من أغسطس/آب حتى صباح السادس من الشهر نفسه، استخدم العدو 70 وسيلة من أسلحة الهجوم الجوي"، مبيّنًا أن "روسيا أطلقت ثلاثة صواريخ كينجال فرط صوتية"، دون تقديم المزيد من المعلومات بشأنها.

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