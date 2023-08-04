السبت 05 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تصفية 600 جندي وتدمير 28 مسيرة، الجيش الروسي يكشف خسائر أوكرانيا خلال يوم واحد

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

قالت وزارة الدفاع الروسية، في البيان الصادر عنها اليوم الجمعة، إنها نجحت في التصدي لجميع  المحاولات الهجومية الأوكرانية على كافة المحاور وتدمير 28 مسيرة  والقضاء على نحو 600 جندي أوكراني.
 


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وأضاف الجيش الروسي في بيانه، أنه تم التصدي لجميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمانسك.


وعلى محور دونيتسك، تم صد ثماني هجمات معادية في دونيتسك، والقضاء على 185 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعية "كراب" بولندية، ومدافع هاوتزر D-20.


ونجح الجيش الروسي على  محور جنوب دونيتسك، في  تصفية أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر "Msta-B" ومدفع "Gvozdika".


في محور زاباروجيه، تم صد هجوم معادي في منطقة قرية رابوتينو بمقاطعة زاباروجيه، وتصفية أكثر من 130 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتال مشاة، ومدرعات برادلي الأمريكية، ومدفع هاوتزرD20.




وأضاف الجيش الروسي أنه  محور كوبيانسك، تم صد أربع هجمات معادية في لوغانسك، وتم تصفية ما يصل إلى 45 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع M777 أمريكي ومدفعيةM109 Paladin أمريكي ومدفع Krab بولندي.


في محور كراسني ليمانسك، تمت تصفية ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا، ومدفع M777 الأمريكي، ومدافع هاوتزر D-20 وD30. وفي محور خيرسون، تم تدمير ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-30.

 
 

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