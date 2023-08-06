الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

البورصة المصرية تنظم عددا من الفعاليات في مدينة العلمين الجديدة

البورصة فى الساحل،فيتو
البورصة فى الساحل،فيتو

تبدأ البورصة المصرية في إقامة عدد من الفعاليات على مدار الأسابيع القادمة في منطقة الساحل الشمالي وتحديدا مدينة العلمين الجديدة وذلك للترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وستستمر الفعاليات على مدار أربعة أسابيع على أن تعقد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

 

 أسباب ودوافع الاستثمار في البورصة

وفي هذا السياق عُقدت يوم الجمعة الموافق 4-أغسطس-2023 في (Paragon Hub) حلقة نقاشية استضافت رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية حيث ألقى الضوء خلالها على عدة محاور تتضمن أسباب ودوافع الاستثمار في البورصة ولماذا يعتبر الوقت الحالي مناسبا للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكيفية الاستفادة من الاستثمار في الأوراق المالية كوسيلة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات. 

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طرق الاستفادة من سوق الأوراق المالية 

كذلك أوضح الدكاني طرق الاستفادة من سوق الأوراق المالية كأداة لتمويل الشركات وناقش أيضا أفضل المعايير المتبعة في الشفافية والإفصاح في البورصة بالمقارنة مع السوق العقاري وأدوات الاستثمار الجديدة في البورصة المصرية سواء تلك التي تم الإعلان عنها أو التي في طور الإعداد.  

 

إنشاء مركز الابتكار والمختبر التنظيمي

كما عرض الدكاني الخطوات التي قامت بها البورصة لإنشاء مركز الابتكار والمختبر التنظيمي "CORBEH" وطبيعة عمله والخدمات التي سيقدمها لرواد أعمال التكنولوجيا المالية في مجال سوق المال خصوصا وكافة المجالات المالية غير المصرفية عموما. 


وParagon Hub هو أحد شواطئ العلمين المخصصة لممارسة الأعمال بطريقة مبتكرة ويضم مساحة أعمال مشتركة تم تجهيزها بالإمكانيات اللازمة بحيث يتمكن روادها من العمل مع الاستمتاع بالمزايا السياحية للمدينة.

 

الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال والبورصة بالعلمين 

ويتضمن جدول فعاليات البورصة المصرية في الساحل هذا العام عددا من الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأيضا منتجات التمويل الخضراء وكذلك الأدوات المالية المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة بالإضافة إلى فعاليات تخص ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

رامي الدكاني وأحمد أبو السعد من فعاليات البورصة بالساحل الشمالي (صور)

 

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الاستثمار في البورصة البورصة التكنولوجيا المالية الساحل الشمالى العلمين الجديدة رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية

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