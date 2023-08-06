الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

رامي الدكاني وأحمد أبو السعد من فعاليات البورصة بالساحل الشمالي (صور)

فعاليات البورصة في
فعاليات البورصة في الساحل، فيتو

أعلنت البورصة المصرية من خلال موقعها الرسمي، موقع البورصة المصرية، وتحت عنوان "البورصة في الساحل" عن مسابقة وجائزة كبرى بقيمة 100 ألف جنيه من خلال التسجيل على الموقع بالبيانات الكاملة والاشتراك في الكورس التدريبي الخاص بها وحضور ذلك الكورس عن طريق الأونلاين، اكسب مع البورصة في الساحل 1000 جنيه يوميا والجائزة الكبرى 100 ألف جنيه.

ونشر أحمد أبو السعد العضو بمجلس إدارة البورصة بعض الصور خلال فعاليات الحدث الأهم الآن البورصة فى الساحل، من خلال صفحته الرسمية عبر الفيسبوك، حيث أعلنت البورصة المصرية من خلال موقعها الرسمي عن مراحل المسابقة وشروطها في عدة خطوات:

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خطوات الاشتراك في مسابقة “البورصة في الساحل” 

 

أحمد أبو السعد، فيتو 

 

حركة تعاملات اليوم بالبورصة المصرية 3/8/2023 

تباينت  مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، حيث هبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02 % عند مستوى 17451.44 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58 % عند مستوى 3525.56 نقاط. 

اقرأ التالي: خبراء يكشفون قوانين وآليات جديدة لتطوير المعاملات المالية العالمية

 

 

 

أساسيات الاستثمار بالبورصة

يجب قبل الاستثمار فى البورصة أن يكون المستثمر على دراية ببعض الأصول الاستثمارية وأهمها وضع أهداف طويلة الأجل لاستثمارك، وبناء محفظة تناسب أهدافك وتحمل المخاطر الخاصة بك، واتخاذ قرارات منطقية  والتحكم فى قراراتك وعواطفك، وتعلم أساسيات الاستثمار بالبورصة، وتنويع محفظتك الاستثمارية.

اقرأ أيضا: ماذا تعرف عن السندات الحكومية ودورها في تعزيز الاقتصاد؟

 

 

 

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