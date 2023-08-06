محسن صبري يكشف عن عدد زيجاته، وانتصار تعلق: "النسوان هتجننك" (فيديو)

محسن صبري، كشف الفنان محسن صبري، عن عدد زيجاته، مؤكدًا: "اتجوزت 3 مرات وأول جوازة كانت أم بناتي، وهما جزء من قلبي واتجوزت في عمر الـ30 وقعدت 10 سنين متجوز وبعدها انفصلت".

زيجات محسن صبري

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من غير نفسنة" الذي تقدمه الفنانة انتصار وبدرية طلبة بقناة "هي": "لما انفصلت عن مراتي الأولى كنت محتاج شوية سنجلة، ولكن بعدين اتكعبلت، وبعدين اتجوزت واحدة الله يرحمها نهال، وكانت ست رائعة وعظيمة وهي سويسرية مصرية، وبعدين قعدت حوالي 8 سنين سينجل، وبعدين اتجوزت أميرة وأنا مستمتع جدا معاها وهي تونسية وعندها أفكار كويسة ومرتاحين مع بعض".

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تعليق انتصار

وتابع مازحا: "الزيجة الرابعة بقى مش عارف هتبقى إمتى؟"، لتعلق الفنانة انتصار: "تاني النسوان هتجننك".



وبدأت الفنانة انتصار تصوير حلقات برنامجها الجديد والذي يحمل اسم "من غير نفسنة".

وتقدم انتصار البرنامج برفقة كل من الفنانة بدرية طلبة ونوليا ومن المقرر عرضه على شاشة “هي” قريبا.



مسلسل “حكايات جروب الماميز”

وكانت الفنانة انتصار كشفت أحدث أعمالها وإصداراتها الفنية، إذ تطل انتصار خلال الأيام الحالية على جمهورها في مصر والوطن العربي بعملين على الشاشة الصغيرة الأول مسلسل أولاد عابد تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد.. والثاني مسلسل “حكايات جروب الماميز”.

وقالت انتصار في تصريح خاص لـ “فيتو”: إن أهم قضية يجب التركيز عليها في الأعمال الفنية المعنية بشؤون الأسرة والموجهة للأمهات هي التركيز على تربية الأبناء التربية الصالحة الخلوقة.

تابعت انتصار بــ: من هنا يبدأ كل شيء.. لو ربيتي كويس تحصدي كويس.