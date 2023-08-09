معلمو سوق العبور يتبرأون من غلاء أسعار الخضراوات والفاكهة، والباعة الجائلون: التجار والفلاحون بيبعوا على مزاجهم (صور)

شهدت أصناف مختلفة من الخضراوات والفاكهة في الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها دون معرفة من المتسبب وراء تلك الارتفاعات الأخيرة الأمر الذي أدي إلى إلقاء اللوم وإشارة الأصابع الإتهام بين المستوردين لهذة الأنواع والباعة الجائلين والذين يقومون بتوزيعها على المستهلك أو ما يعرف بالمستخدم الأخير لهذة الأنواع.



والذي دفع عدسة "فيتو" للذهاب بجولة ميدانية من داخل أسواق العبور وهذه لكونه الموزع الرئيسي لأغلب أنواع الخضراوات والفاكهة لكافة أنحاء الجمهورية ومعرفة من المتسبب وراء تلك الموجة من غلاء الأسعار.

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تجار الخضار والفاكهة يتبرأون من ارتفاعات الأسعار

وأجمع معظم المعلمين الذين التقت بهم عدسة "فيتو" داخل السوق على أنهم ليس لهم يد في تذبذب الأسعار الذي تشهده أسواق الخضراوات والفاكهة مشيرين أنهم يبيعون أصنافهم للباعة للجائلين تحت إشراف مباشر من شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية.



وقال الحاج "عاطف عبد الوهاب" أحد تجار سوق العبور: إنهم يتبرأون مما يشهده سوق الخضراوات والفاكهة من ارتفاع للأسعارحيث أنهم يبيعون أصنافهم للباعة للجائلين بحسب ما تقرره الغرفة التجارية دون معرفة هل هناك التزام بالأسعار المقررة في الشارع,. مضيفًا: " البياع بيبع وهو وذمته، وفي أماكن البياع السريح بيضطر يغلي فيها السعر غصب عنة زي الأماكن الراقية الزمالك ومصر الجديدة مثلا لأن هناك بيدفع أرضية ومصاريف تأمين من شهادات صحية وتجارية".

بينما أكد الحاج"نجيب عبد الوهاب" أن الارتفاع الملحوظ في أسواق الخضراوات والفاكهة المتسبب فية هو المزارع والذي يقوم برفع أسعار منتجاتة الزراعية نظرًا لغلاء الأسمدة والمبيدات مما يضطرهم لرفع السعر تباعيتا لتفادي الخسارة، نافيا أن يكون للبائع الجائل دور في رفع السعر للمستهلك، مؤكدًا: " االبائع ملهوش ذنب، هو بيشتري الكمية بتاعتة يا باعها يا باتت معاه وساعتها هيرميها يعني هيخسر زينا لو مرفعناش السعر لأن الفلاح رفعة علينا فإحنا لازم نرفعة على البياع ولازم البياع يرفعه على الزبون عشان على الأقل يأكل عيش".

وروي الحاج “عصام عبد الحميد” رأي مغاير حيث قال: إن البائع السريح يستغل عدم توافر الرقابة اللازمة في الشارع ويقوم برفع السعر للمستهلك أضعاف المقرر به، مضيفًا: " أنا ببيع المانجة ب15جنيها عندي في المحل، إمبارح روحت اشتريها لقيت الكيلو ب45 جنيها وهي هي نفس المانحة العيسوي إلى بيبعها ب15".

وعند سؤالة عما إذ كان المزارع لة دور في موجة الغلاء تنشب في بعض أصناف الخضراوات والفاكهة أجاب" أيوة الفلاح هو السبب الأول والبياع السريح سبب تاني ورئيسي كمان "

من السبب خلف ارتفاع أسعار الخضار

وننتقل من الفاكهة إلى الخضروات والتي شهدت بعض أصنافها ارتفاعًا جنونيا كالطماطم حيث شهد الكيلو الواحد منها بين 6.5 إلى 10 جنيهات والخيار 16.5 إلى 18جنيها والكوسة 15 إلى 16جنيها والفلفل الرومي 14جنيها والليمون 42 جنيها والبصل 22 جنيها.

ولمزيد من التقصي التقت "فيتو" بأصحاب محال في عنبر الخضار بسوق العبور لسؤالهم هم الآخرين عن سبب هذة الارتفاعات الجنونية في أصناف الخضروات ومن المتسبب فيها.



فقال الحاج" عسران أبو ضيف": أن السبب وراء تلك الارتفاعات هي وسائل النقل والتي تشهد غلاء بعد إرتفاع سعر البنزين فيضطر التاجر الصغير"السريح" إلى رفع السعر على المستهلك تفاديًا للخسارة، مشيرًا إلى أن المزارعين يقومون برفع السعر عليهم كل أسبوع أو إثنين بسبب غلاء الأسمدة فيضطرون هم برفع الأسعار وفي النهاية المتضرر هو المستهلك.



وأضاف:" المفروض الرقابة تبقي على الفلاح إلى كل يوم واتنين يدينا الزرع بسعر مختلف وأحنا بنضطر نشتري وإلا حالنا هيقف"، نافيا أن يكون البائع المتجول هو السبب في ارتفاع أسعار بعض الأصناف من الخضراوات.

وقال الحاج "محمد زهران" إن المزارعين الذين يتعاقدون معهم هم السبب الحقيقي وراء تلك الارتفاعات الأخيرة والتي يشهدها سوق الخضار والفاكهة معا.

حيث أكد:" أنا ببيع عندي طماطم وخيار لما المزارع يديني الطماطم ب4جنيهات والخيار ب13 أنا هببعهم بكام والسريح هيببع بكام ؟!"، مضيفًا: " المزارع بيمسكنا من أيدينا إلي بتوجعنا لأن لو ماخدناش الكمية إلي عارضها هيبيعها لناس غيرنا فبنضطر نوافق وفي الآخر المستهلك الغلبان هو الي بيدفع من دمة وعرقة"

أسعار الأسماك مرتبطة بالحالة الاقتصادية للبلاد

هي الأخرى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا الساعات الأخيرة في بعض أصنافها فبيع القاروص ب100جنيه والوقار بنفس السعر بينما البلطي 80 إلى 90جنيها والفيلية 120 إلى 200 جنيه والكابوريا 80 إلى 160 والجمبري الصغير 120 إلى 180جنيها بينما ذهب الجامبو من 300 إلى 350جنيها والبوري 130 إلى 160حنيها.

"فيتو" التقت الحاج محمد" الكومي" أحد أشهر تجار السمك بسوق العبور والذي قال إن ارتفاع بعض أسعار اللحوم البحرية له علاقة بموجة الأسعار التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، مؤكدًا على أن بعض الأسماك بالسوق يتم شراؤها من مزارع يقوم أصحابها برفع سعر الكيلو كل يوم ليتفادوا خسارتهم بعد ارتفاع أسعار أعلاف الأسماك.

وقال الحاج محمد:" انا ببيع كيلو البلطي مثلا عندي للبياع ب80 جنيها لأن واخده من المزرعة ب65 بعد مصاريف النقل بيوصل 77، البياع هيبيعة بكام بعد مصاريف النقل برضه؟ أكيد هيبيعة ب100جنيه دة لو عايز ياكل عيش بس مش يكسب".

وقال " عصام"أحد الباعة الجائلين أنه يضطر على مضض لرفع السعر للمستهلك حتي يتجنب الخسارة أن لم يفعل ذلك

مضيفًا"أنا بشتري البلطي ب80 جنيها وساعات 90 تفتكر حضرتك هبيعة بكام بعد مصاريف النقل والأرضية إلي هدفعها للمكان إلي فارش فية"

الحاجة"هنية" 55عاما تقول هي الأخري: أنها مضطرة لرفع سعر أصنافها من الطماطم والفلفل للمستهلك نتيجة رفعهم من التاجر الذي تشترة منة أصنافها حتى تتجنب الوقوع في الخسارة.

مضيفة"ياريت المعلمين يكون عندهم ضمير شوية، إحنا بنتكسف لما يجي الزبون يشتري مننا وإحنا عارفين أن الناس ظروفها تعبانها ونقولة كيلو الطماطم ب10جنيهات والفلفل ب20، ارحموا الناس وارحمونا معاهم"