الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 9-8-2023 في المنيا

الخضراوات في محافظة
الخضراوات في محافظة المنيا،فيتو

أسعار الخضراوات، تحرص “فيتو” اليوم على تقديم أسعار الخضراوات بأسواق المنيا وذلك حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة.

ويتم تحديد الأسعار، وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار على أساس العرض والطلب، علما بأن أسعار أسواق التجزئة تزيد قليلا على الأسعار المتداولة في الجملة.

 

أسعار الخضراوات في محافظة المنيا 

سجلت أسعار الخضراوات التالي:

البامية بلغت 25 إلى 45 جنيها، كما وصل  الباذنجان الرومي من 5 إلى 8 جنيهات.ة، والباذنجان الطويل الأسود من 8 إلى 10 جنيهات.

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الخيار البلدي من 10 إلى 15 جنيها.
الكوسة من 12 إلى 20 جنيها. 
الجزر من 8 إلى 12 جنيها. 
الكرنب 10 إلى 15 جنيها.
الليمون 20 إلى 40 جنيها.
البسلة 20 إلى 40 جنيها.

الطماطم من 5 إلى 12 جنيها.
البطاطس من 10 إلى 15 جنيها.
البصل من من 12 إلى 20 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي من من 5 إلى 15 جنيها.
الفلفل الرومي الألوان 35 إلى 45 جنيهًا. 
الفلفل الحامي البلدي 10 إلى 20 جنيها.

 

أسعار الخضراوات بالمنيا 

وسجل سعر البطاطس من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد، وسعر الباذنجان الرومي من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو والبصل من 12 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر الجزر من 8 إلى 12 جنيها، وجاء ذلك وفق رصد ومتابعة آخر أسعار الخضروات بأحد أسواق محافظة المنيا.

 

أسعار ورق العنب بالمنيا 

وسعر كيلو ورق العنب البلدي يتراوح بين 20-50 جنيهًا.
سعر كيلو ورق العنب البناتى يتراوح بين 30 - 35 جنيهًا.
 سعر كيلو الفول الأخضر يتراوح بين 5-10 جنيهات.

 

الأسعار بالرابطة 

سعر الرابطة من الخص المر 4 إلى 6 جنيهات.

سعر رابطة الخس الأحمر 5 إلى 7 جنيهات.

سعر كيلو الكرات الرابطة يصل إلى 5-8 جنيهات.

سعر ربطة النعناع 5-8 جنيهات.

سعر ربطة البقدونس تتراوح بين جنيه ونصف.

سعر ربطة الكزبرة تتراوح بين جنيه ونصف.

سعر ربطة الجرجير تتراوح بين جنيه وربع الـ3 ربط بـ 5 جنيهات.

سعر ربطة الشبت تتراوح بين جنيه ونصف.

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