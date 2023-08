محامية جوني ديب "كاميلي فاسكيز" تدخل قائمة أفضل 10 محاميات في أمريكا

كاميلي فاسكيز، وقع الاختيار على محامية جوني ديب، لتدخل قائمة أفضل 250 امرأة في التقاضي حول العالم، كما جاء اسمها ضمن، قائمة أفضل 10 نساء في المحاماة في الولايات المتحدة الأمريكية، طبقا لـBenchLitigation لعام 2023.

شهرة كاميلي فاسكيز بسبب قضية جوني ديب

واكتسبت كاميلي فاسكيز، شهرة واسعة، بعد توليها مهمة الدفاع عن الممثل العالمي، جوني ديب، ضد طليقته آمبر هيرد، والتي انتهت بفوز جوني ديب وتبرئة اسمه، أمام القانون والرأي العام.

قدمت كاميلي أداءً قياديًا في إستراتيجية قاعة المحكمة، وأدى دعمها الحماسي والشجاع عن جوني ديب، إلى إصدار حكم بالإجماع، من قبل هيئة المحلفين لصالح ديب، لقد كان حقًا "فوزًا حاسمًا" فيما يسمى "محاكمة القرن في هوليوود".

من هي كاميلي فاسكيز

كاميلي فاسكيز، هي شريك في التقاضي ورئيس مشارك لمجموعة إدارة السمعة، والعلامة التجارية، التابعة لشركة Brown Rudnick، وهي مدافعة شغوفة عن عملائها، وتشتهر بماهراتها في صياغة استراتيجيات التقاضي الهجومية، والدفاعية، داخل وخارج قاعة المحكمة، كما أن لديها أيضًا خبرة واسعة في التعامل مع إدارة السمعة الموازية، وقضايا اتصالات الأزمات الناشئة عن هذه الارتباطات.

ترقية وجوائز كاميلي فاسكيز

يذكر أن بعد انتهاء محاكمة الممثل جوني ديب، حصلت كاميلي، علي ترقية، حيث تم تعيينها، رئيسًا مشاركًا لمجموعة إدارة العلامة التجارية والسمعة لشركة Brown Rudnick، وتولت بعض القضايا ذات الأهمية الاجتماعية والمتعلقة بالسمعة.

وفي وقت مبكر من حياتها المهنية، تدربت كاميلي مع روبرت شابيرو، محامي الدفاع الجنائي الشهير الأكثر شهرة لكونه جزءًا من محاكمة O.J. سيمبسون الشهيرة، والتي سمي فريق محامي القضية بـ "فريق الأحلام".

وحصلت كاميلي، على العديد من الجوائز في مجال القانون، منها Chambers وLegal 500 وVariety’s Hollywood New Leaders وThe National Law Journal Trailblazers وBenchmark Litigation Impact Case of the Year Award وHOLA! USA Latina Powerhouse Top 100، Daily Journal Top 40 Under 40.