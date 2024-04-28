الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق وتشميع فندق شهير بالإسكندرية بعد غلقه إداريا منذ عدة أيام

الفندق بعد غلقه،
الفندق بعد غلقه، فيتو

نفذت اليوم حملة من  وزارة السياحة والآثار وقوات الأمن بمحافظة الإسكندرية  قرارًا بغلق وتشميع أحد  الفنادق الشهيرة  بمنطقة العطارين وسط  محافظة الإسكندرية، وذلك لعدم التزامه بالمهلة المحددة لإنهاء التراخيص  اللازمة، وذلك لمخالفة الفندق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 من المادة 37.
وطبقا للمذكرة الصادرة من الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، رقم 56 بتاريخ 2024/3/11  والقرار رقم 61 بتاريخ  2024/3/12والمرفق بها المحضر المحرر من مكتب الوزارة بمحافظة الإسكندرية ضد فندق ( ت-م) الواقع بمنطقة العطارين، أن يغلق الفندق  إداريا، وذلك لثبوت تشغيله بدون ترخيص ساري من وزارة السياحة والآثار، علي أن يستمر الغلق لحين تلاقي اسبابه،وعلي الأجهزة المعنيه تنفيذه.

Advertisements

وقامت لجنة مشكلة  ، بتنفيذ قرار التشميع اليوم الاحد، وذلك بناء علي الاجتماع الخاص باللجنة المشكلة،بتنفيذ القرار، وتعهد مدير الفندق بتلاقي أسباب مخالفة إدارة الفندق العمل بدون ترخيص ساري من وزارة السياحة والآثار،يأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من التزام كل المنشآت الفندقية والسياحية 
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

غلق فندق شهبر تشيمع فندق بالاسكندرية وزارة السياحة والآثار أخبار محافظة الأسكندرية تنشيط سياحه

مواد متعلقة

غلق فندق شهير بالإسكندرية لإدارته بدون ترخيص
ads

الأكثر قراءة

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

خالد بيبو يبلغ السولية والشحات بالغرامة المالية

للراغبين في مسابقة الـ 18 ألف معلم، خطوات التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية

بعد الإعلان عن انتهائها غدًا، مبادرة سيارات المصريين تثير الجدل وتفتح باب التساؤلات

بحضور زاهي حواس، ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديو وصور)

غلق وتشميع فندق شهير بالإسكندرية بعد غلقه إداريا منذ عدة أيام

قائد طائرة مخمور يتسبب في إلغاء رحلة طيران

10 صور ترصد افتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

منوعات

المزيد

قائد طائرة مخمور يتسبب في إلغاء رحلة طيران

شوارعها بتحضنك وشعبها جميل، بلوجر فلسطينية تكشف تجربتها الأولى في زيارة مصر

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

رسالة خاصة من ولي العهد الأردني للأميرة رجوة في عيد ميلادها

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بحضور زاهي حواس.. ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحج لمن أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟، الإفتاء توضح

عذاب الفاسقين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة السجدة

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads