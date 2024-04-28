غلق وتشميع فندق شهير بالإسكندرية بعد غلقه إداريا منذ عدة أيام

نفذت اليوم حملة من وزارة السياحة والآثار وقوات الأمن بمحافظة الإسكندرية قرارًا بغلق وتشميع أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، وذلك لعدم التزامه بالمهلة المحددة لإنهاء التراخيص اللازمة، وذلك لمخالفة الفندق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 من المادة 37.

وطبقا للمذكرة الصادرة من الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، رقم 56 بتاريخ 2024/3/11 والقرار رقم 61 بتاريخ 2024/3/12والمرفق بها المحضر المحرر من مكتب الوزارة بمحافظة الإسكندرية ضد فندق ( ت-م) الواقع بمنطقة العطارين، أن يغلق الفندق إداريا، وذلك لثبوت تشغيله بدون ترخيص ساري من وزارة السياحة والآثار، علي أن يستمر الغلق لحين تلاقي اسبابه،وعلي الأجهزة المعنيه تنفيذه.

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وقامت لجنة مشكلة ، بتنفيذ قرار التشميع اليوم الاحد، وذلك بناء علي الاجتماع الخاص باللجنة المشكلة،بتنفيذ القرار، وتعهد مدير الفندق بتلاقي أسباب مخالفة إدارة الفندق العمل بدون ترخيص ساري من وزارة السياحة والآثار،يأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من التزام كل المنشآت الفندقية والسياحية



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