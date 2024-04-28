شوارعها بتحضنك وشعبها جميل، بلوجر فلسطينية تكشف تجربتها الأولى في زيارة مصر

زيارة بلوجر فلسطينية لمصر، كشفت البلوجر الفلسطينية دينا فاخوري عن تجربتها في أول زيارة لها لمصر، موضحة أنها عرفت مصر من خلال زيارتها، التي قامت بها لمصر منذ أسبوعين، ووصفت الشعب المصري بأنه "جميل ومضياف ومحترم"، وقالت عن شوارع مصر "تحسها بتحضنك وفيها حنان من حنية أهلها"

تجربة بلوجر فلسطينية في مصر

وعن زيارة بلوجر فلسطينية لمصر، أكدت البلوجر دينا فاخوري أنها جاءت إلى مصر في زيارة وعمل، ثم عادت إلى البلد التي تقيم فيها، وقالت عن مصر: "مش قادرة من جمالها هي ما فيهاش حاجة حلوة هي كل حاجة حلوة فيها"

وقالت البلوجر الفلسطينية دينا فاخوري عن زيارتها لمصر: “بعد أن قمت بزيارة جمهورية مصر العربية استنتجت التالي: ”شعبها جميل ومضياف ومحترم من الصغير للكبير"

وعن تعامل الشعب المصري، قالت دينا فاخوري: "تعاملوا معاي بود وحب واحترام وكل ما اروح مكان يقولولي فلسطينية يعني مننا وفينا ما عندهم التفرقة العنصرية اللي بشوفها في هالتطبيق.. شوارعها بتحسها بتحضنك وفيها حنان من حنية أهلها..."

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بلوجر فلسطينية عاشقة لمصر

كما وصفت الفلسطينية دينا فاخوري جو مصر فقالت: "الجو فيها فصلين الصبح بتحس بدفى الشمس بداية الصيف وفي الليل نسمة الهوا الباردة الجميلة.. قد ما حابة اوصفها مش قادرة من جمالها هي ما فيهاش حاجة حلوة هي كل حاجه حلوة فيها.. حفظ الله مصر أرض وشعب وأدام عليهم الأمن والأمان"



وأكملت دينا فاخوري حديثها عن حب مصر فقالت: "ظني ما خاب وفوق المتوقع أصلا مصر أم الدنيا فعلا.. عاشت مصر ام الدنيا"

وقالت دينا "انا من المغتربين نزلت مصر سياحة وشغل ورجعت البلد البلد المقيمة فيها، قعدت أسبوعين وما شفتش الا كل شيء جميل"

كاتبة لبنانية تعبر عن عشقها لمصر

وعلقت الكاتبة اللبنانية إيناس كريمة على حديث دينا فخوري فقالت:اعشق مصر والله"

وردت عليها البلوجر الفلسطينية دينا فاخوري قائلة::تستاهل الحب والعسثق فعلًا"

وقالت دينا فاخوري "انا بحب البلد واهلها من قبل ما اشوفها بعد ما شفتها حبيتها وحبيت اهلها اكتر واكتر"

وأضافت "عمري ما شفتها الا بلد جميلة ومحبة للجميع"

المصريون يرحبون بالبلوجر الفلسطينية

أثار حديث البلوجر الفلسطينية دينا فاخوري، تفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من المصريين والعرب، الذين رحبوا بها في زيارتها الأولى لمصر، والتي وصفت فيها المصريين بالـ "شعب الجميل المضياف المحترم"، ووصفت مصر بأن "كل حاجه حلوة فيها"

طيبة شعب مصر، فيتو



وعلق عليها أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فقال: "فلسطين منا ونحن منها فلسطين في قلب كل مصري كما ابناؤه واحفاده المصري يتنفس فلسطين ويهوي فلسطين ويعشق فلسطين ويدعو لفلسطين اللهم حرر فلسطين وارزقنا صلاه في المسجد الاقصي قبل الممات"

وقال أحد النشطاء محمود عبد الغني: " مصر فيها حاجة حلوة...علي فكرة اغلب اصدقاء من الأوروبيين لنا بيرجعوا يزور مصر مرة اخري مش علشان الآثار والبحر علشان أهلها الطيبين الابتسامة علي الوجوه رغم صعوبة الحياة. اما في مايخص أهلنا في فلسطين وباقي دولنا العربية هولاء أصحاب بلد ووسط اهلهم"