الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

سعر النحاس،فيتو
سعر النحاس،فيتو

شهدت أسعار النحاس اليوم الأحد 28-4-2024، استقرارًا ملحوظًا، إذ يستخدم  النحاس على نطاق واسع في ‏قطاعات الطاقة والبناء والنقل. 

أسعار النحاس في بورصة المعادن اليوم الأحد 

  • سجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم 3.749 دولار.
  • سجل أعلى سعر اليوم لخام النحاس بالبورصة 3.7600 دولار.
  • سجل أدنى سعر اليوم لخام النحاس 3.7180 دولار.

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر 

  • وسجل سعر كيلو النحاس اليوم بين 280 إلى 297 جنيهًا للكيلو.
  • وسجل سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.
  • وسجلت أسعار طن النحاس الأحمر الخردة اليوم 160 ألف جنيه في بورصة المعادن.
  • وسجلت أسعار طن النحاس الأصفر عند 105000 جنيه للطن في بورصة المعادن.
  • استقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال نوفمبر 2023

وأصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2023. 

وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

Advertisements

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 96.25خلال شهر نوفمبر 2023 (أولـي) مقابل 96.78 خلال شهر أكتوبر 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.55٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا: 

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة المنتجات الغذائية 119.50 خــــــلال شـــهــــر نوفمبر2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر اكتوبر 2023 حيــــث بلــــغ 116.55 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 2.53٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة منتجات التبغ 176.63 خــــلال شــهـــر نوفمبر2023 مقــــارنة بشهـــر اكتوبر 2023 حيـث بـلـــــغ 136.20 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 29.68٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأجهزة الكهربائية 104.21 خــــلال شهــر نوفمبر 2023 مقــارنة بشــهــر اكتوبر2023 حيــث بلــــغ 110.56 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 5.74٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت)84.51 خـــلال شهــــر نوفمبر 2023 مقـــارنـــة بشــهر اكتوبر 2023 حــيــث بــلــغ 89.08 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 5.13٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار النحاس أسعار النحاس اليوم الاحد النحاس سعر النحاس سعر النحاس اليوم

مواد متعلقة

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق
ads

الأكثر قراءة

ضربات متتالية، سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024

الصفاقسي التونسي يحسم موقفه من عودة علي معلول

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

أسطورة الكرة الإنجليزية يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

صدق أو لا تصدق، سعر كرتونة البيض بالقليوبية تنخفض إلى 60 جنيها بعد دعوة المقاطعة (صور)

13 رسالة حاسمة من السيسي للمصريين

السيسي للمصريين: بتدخلوا أولادكم آداب وتجارة وحقوق، طب هيطلعوا يشتغلوا ايه؟

منوعات

المزيد

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 28 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعمل اللى محدش يفكر فيه... رسائل هامة من الرئيس السيسي للمصريين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة الجميلة في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والخير الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية