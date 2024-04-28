رسالة خاصة من ولي العهد الأردني للأميرة رجوة في عيد ميلادها

تحتفل الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بعيد ميلادها الـ 30، الذي يصادف الأحد 28 أبريل.

أول صورة رسمية للأميرة رجوة الحسين

ونشر الديوان الملكي الأردني أول صورة رسمية للأميرة رجوة الحسين، بهذه المناسبة، والتي حظيت بتفاعل جماهيري كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اختارت قرينة ولي العهد الأردني إطلالة راقية من باكو رابان PacoRabanne.





وضجت منصة "إكس" (تويتر سابقا) بمئات التغريدات التي تهنئ الأميرة رجوة وتتمنى لها الصحة والسعادة، وأن يكون عامها أفضل تزامنا مع انتظارها وولي العهد الأردني مولودهما الأول.

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وبهذه المناسبة، نشر الأمير الحسين صورة للأميرة رجوة عبر صفحته بمنصة "إنستجرام"، معلقا: "أسأل المولى عز وجل أن يديم المودة بيننا.. كل عام ورفيقة العمر رجوة بألف خير".

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان رسمي يوم 10 أبريل عن انتظار الأمير الحسين والأميرة رجوة مولودهما الأول، وتمنى الديوان أطيب التمنيات للزوجين الذي عقد قرانهما في يونيو الماضي وسط حضور دبلوماسي وشعبي أردني كبير.

من هي الأميرة رجوة

جدير بالذكر أن الأميرة رجوة ولدت بالرياض في 28 أبريل 1994، وهي ابنة الراحل خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

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