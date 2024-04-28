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اقتصاد

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

عقدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعا مع أصحاب المطاحن المنتجة للدقيق استخراج 72% المستخدم في إنتاج الخبز السياحي " الحر" والفينو للتأكيد على استمرار تخفيض سعر الدقيق للمخابز السياحية بحيث لا يتجاوز سعر الطن 16 ألف جنيه بعدما كان يتراوح  سعره من 21 ألف إلى 22 ألف جنيه، وذلك بحضور حسين بودى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس رابطة أصحاب المطاحن،  وأحمد إسماعيل نائب رئيس شعبة المكرونة وعضو مجلس إدارة  بالغرفة ورؤساء الشعب بالغرفة وداليا سامى المدير التنفيذي للغرفة، ورشا عبد المعز نائب الرئيس التنفيذي  .

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مبادرة لتخفيض أسعار سلعة المكرونة  بنسبة 30% في الأسواق

وخلال الاجتماع برئاسة النائب طارق حسانين عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب،  تم الإعلان عن مبادرة لتخفيض أسعار سلعة المكرونة  بنسبة 30% في الأسواق بعد تراجع سعر الدقيق المستخدم في انتاج سلعة المكرونة حيث أصبح لا يتعدى سعره 17 ألف جنيها بعدما كان يتجاوز 25 ألف و26 ألف جنيها للطن، لافتا الى استمرار تخفيض سعر الدقيق في الوقت الحالي 

كما ان غرفة صناعة الحبوب وأعضاء الغرفة من شركات المطاحن وأصحاب الشركات المنتجة للسلع الأساسية لديهم الحرص الكامل على الوقوف بجانب الحكومة من أجل تفادى أي أزمات وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عدالة في إطار حرص الدولة على توفير وتأمين مخزون من كافة المنتجات يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية على مدار الفترات الماضية.

استمرار طرح الخبز السياحى والفينو بأسعار مخفضة
كما تم الاتفاق على استمرار طرح الخبز السياحى والفينو بأسعار مخفضة وفقا لما تم الاتفاق عليه مسبقا مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من طرح سعر بيع الرغيف السياحي  وزن 80 جراما بـ 150 قرشا  ووزن 40 جراما بـ 75 قرشًا، ووزن 25 جراما بـ 50 قرشًا وبالنسبة للخبز الأفرنجي "الفينو" يتم طرح الرغيف وزن 50 جراما بـ 150  قرشا  ووزن 35 جراما بـ 100 قرش مع الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% بـ  16 ألف جنيه حاليا.

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إتحاد الصناعات طارق حسانين صناعة الحبوب المطاحن الخبز السياحي الفينو

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