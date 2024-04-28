بحضور زاهي حواس، ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديو وصور)

احتفل الملياردير الهندي أنكور جاين، الجمعة الماضي، بزفافه على عارضة الأزياء أريكا هاموند، في سفح الأهرامات بـ الجيزة، وهو ما اعتبره ناشطون فكرة ترويجية رائعة للسياحة في مصر.

وحرص الملياردير الهندي، على نشر مقاطع فيديو لحفل الزفاف في منطقة الأهرامات بالجيزة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ووجه الملياردير الهندي الشكر لكل من شارك في الاحتفال، كما اختص بالذكر عالم الأثار المصري الشهير زاهي حواس.

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والتقط الملياردير الهندي وزوجته عارضة الأزياء العديد من الصور والذكريات من حفل الزفاف.

جدير بالذكر أنه سبق تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب من حفل أقيم في الأهرامات، وانتشر الفيديو بشكل واسع على عدد من صفحات السوشيال ميديا.

وظهر عمرو دياب في مقطع الفيديو وهو يرقص مع عدد من أصدقائه في أجواء مبهجة، كما تضمن “الفيديو” أيضًا ظهورًا خاصًّا لنجله عبد الله.

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