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دين ودنيا

عذاب الفاسقين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة السجدة

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

سورة السجدة، تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بسورة السجدة، عن مصير أهل الفسوق والخروج عن طاعة الله تعالى، وأوضح الغرض البلاغي من استخدام لفظ السرور والبهجة مع العذاب. 

سورة السجدة الآية 20

قال تعالى: «وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ».

سورة السجدة الآية 20

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة السجدة

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير الآية: «فَسَقُواْ..»، من الفسوق أي الخروج، نقول: فسقتْ البلحة يعني خرجن عن قشرتها، والمراد هنا الذين خرجوا عن طاعة الله وعن مطلوبات الحق سبحانه «فَمَأْوَاهُمُ النار..»، قلنا: إن المأوى هو المكان الذي تأوي إليه، فيحميك من كل مكروه، فكيف تُوصف به النار هنا؟، قالوا: المأوى المكان الذي ينزل فيه الإنسان على هواه وعلى (كيفه)، أما هؤلاء فينزلون هنا رغمًاعنهم، أو أن الكلام هنا على سَبْق التهكم والسخرية، كما قوله تعالى: «فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» (آل عمران: 21).

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البشرى تكون بالشيء السَّار

وتابع الشيخ الشعراوي: ومعلوم أن البشرى لا تكون إلا بالشيء السَّار، ومثل: «ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ العزيز الكريم» (الدخان: 49)، وهذا كثير في أسلوب القرآن؛ لأنه أسلوب يؤلم الكافرين، ويحطّ من شأنهم، ثم يُصوِّر لنا الحق سبحانه ما فيه أهل النار من اليأس: «كُلَّمَآ أرادوا أَن يَخْرُجُواُ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَ..»، وفي موضع آخر قال عنهم «وَنَادَوْاْ يا مالك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ» (الزخرف: 77)، إذن: لا أمل لهم في الخروج، ولا حتى في الموت الذي يريحهم مما هم فيه، بل تردهم الملائكة في العذاب، ويقولون لهم: «ذُوقُواْ عَذَابَ النار الذي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ» [السجدة: 20].
 

الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

العذاب في الدنيا والآخرة

وأتم الشيخ الشعراوي: فالإذاقة تعدَّتْ اللسان واستولتْ على كل الأعضاء، فكل ذرة فيه تذوق عذاب النار جزاء ما كانوا يكذبون بها في الدنيا، حيث كذِّبوا بالأصل، وهو الرجوع إلى الله يوم القيامة.
ثم إن عذاب الفاسقين لا يقتصر على عذاب الآخرة، إنما سيكون لهم عذاب آخر يذوقونه في الدنيا: «وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ العذاب الأدنى…».

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