قائد طائرة مخمور يتسبب في إلغاء رحلة طيران

الغيت رحلة طيران الأسبوع الماضي من دالاس إلى طوكيو بسبب قائدها المخمور.

وفي التفاصيل ألغت طائرة تابعة لشركة "جابان إيرلاينز" للطيران رحلة الأسبوع الماضي، بسبب قائدها الذي تناول الخمر في أحد فنادق المدينة الأمريكية وحذرته الشرطة المحلية.



الغاء رحلة طيران بسبب قائد الطائرة المخمور



وكان من المقرر أن تغادر الرحلة، في الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباح يوم الأربعاء الماضي على متنها 157 راكبا. وتم نقل الكثير من الركاب إلى رحلة تابعة لشركة "أمريكيان إير لاينز"، حسب صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الأحد.

وذكرت الشركة أن قائد الطائرة (49 عاما) وصل إلى دالاس صباح الاثنين الماضي.

وتناول الكحول مع أفراد طاقم آخرين في أحد المطاعم، من الساعة السادسة مساء نفس اليوم واستمر في تناول الكحول بعد عودته إلى الفندق.

واتصل الفندق بالشرطة حوالي الساعة الثانية صباحا يوم الثلاثاء الماضي.

وفي بيان اعتذرت الشركة عن إلغاء الرحلة.



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