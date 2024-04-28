بعد الإعلان عن انتهائها غدًا، مبادرة سيارات المصريين تثير الجدل وتفتح باب التساؤلات

سيارات المصريين، فتح إعلان وزير المالية عن انتهاء فرصة الاستفادة من استيراد سيارات المصريين في الخارج، غدًا الاثنين، باب التساؤلات حول إمكانية الاستفادة من المبادرة، وما إذا كانت هناك فرصة فتح باب المبادرة مرة أخرى.

انتهاء مبادرة سيارات المصريين في الخارج غدا

مبادرة سيارات المصريين في الخارج، أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن غدًا، الاثنين، هو آخر فرصة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، حيث طالب وزير المالية بأن يبادر المصريين في الخارج بالمشاركة في المبادرة، حيث سيرد باب الضريبة والجمارك، مؤكدًا أن غدًا الاثنين، هو آخر يوم للاشتراك في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والتسجيل إلكترونيًا على تطبيق المبادرة ودفع قيمة الوديعة المقررة حسب نوع العربية.

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وزير المالية محمد معيط، فيتو



وأثار الإعلان عن إنتهاء فرصة الاستفادة من استيراد سيارات المصريين في الخارج، جدلًا واسعًا بين شطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح باب التساؤل عن المبادرة وإمكانية مدها مرة أخري، وموعد الحصول على السيارات.

مطالبات بمد مبادرة سيارات المصريين في الخارج

وعلق محمد عزت فقال: "طيب ما تخلوا المبادره دائمة علي الاقل ارباح وكلاء السيارات تذهب للدوله..."

أما ياسر فسأل قائلًا: "أنا قدمت في المبادره ودفعت الوديعه وتأكيد البنك وصل ولكن الموافقه الاستيرادية لم تأتي ومر أكثر من أسبوعين فما العمل"

انتهاء مدة مبادرة سيارات المصريين تفتح باب التساؤل، فيتو



وقال مصطفى همام: "تأكد أنها لحد ١٠٠٠ سي سي، وستظهر ب ٨٢٣. دولار فقط"

وسأل عماد زيد فقال: "هل ممكن لو حدث الدفع بعد يوم 29 أو آخر الشهر دة ينفع أم لا"

وعلق محمد بهبوه قائلًا: "مفيش تفكير خارج الصندوق ولماذا ت أو أي شيء آخر، يا ريت يتم أخذ جمارك معقولة للاستفادة والمواطن يستفيد"

هل التسجيل في مبادرة سيارات المصريين متاح



وطالب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمد المبادرة فقالوا: "مددوها شوية مش حتخسروا حاجة"

وقال مراد حسنين: "كنت قلت متاح التسجيل بدون دفع فلوس، هل ده حقيقي..."

وعلق محمد جاب الله فقال: "أنا سجلت بس لسه مدفعتش هل هيسمحولي أدفع بعد يوم الأحد"

انتهاء مهلة مبادرة سيارات المصريين، فيتو



وتساءل كابتن حسان الغراز قائلًا: "دلوقتي أنا دفعت المفروض بعد الدفع أعمل أيه دافع أون لاين"

وقال عادل عبد الشافي: " معي إقامه سارية الإمارات أيه المطلوب لاشترك في المبادره"

وسأل أحمد سليم فقال: "الدفع الاثنين لكن الشراء شغال على طول"

كم مبلغ العمولات للبنك



وتساءل مصطفى كريم: "آخر ميعاد لتسديد الوديعه يوم 29 اكيد"

وقال محمود حشيش: "ياسياده الوزير المبادره لو معمول بيها لخدمات المغترب يبقي مافيش ليها وقت تبقي مفتوحه بصفة دائمه"

وقال أحمد ساجد: "سؤال. مش قالوا تعمل حساب أهم شيء وتسدد بعدين"

وسأل طارق محمد فقال: "أنا دافع من شهر 12 لحد دلوقتى ما جاتش الموافقة وعملت كل حاجة قالوا عليها للحل ومفيش"

ورد مصطفى زيور فقال: "زميل ليا بيسجل في المبادره وبيجي عند اختيار السياره، القيمه الجمركيه بتطلع صفر مش عارفين ليه.. كم مبلغ العمولات للبنك، يعني ازود كم فوق 823 دولار"

اعلان انتهاء مبادرة سيارات المصريين في الخارج، فيتو



وعلق وسيم زكي قائلًا: "لابد من تسجيل مالك أول مستعملة محرك بنزين السعة اللترية حتى ١٠٠٠ موديل ٢٠١٥ فئة أساسية المنشأ اليابان.. العمولات مختلفة من بنك إلى آخر لان هناك عمولات البنك الراسل وعمولات البنك الوسيط وعمولات البنك المستقبل لكن احتياطى أضف ١٠٠ دولار"

وسأل هادي محمد "هل ممكن أسجل بياناتى فقط بدون ما احجز سياره؟ يعنى احجز اسم فقط وبعدين ابقى اختار سياره ؟ لان المبادره هتقفل"