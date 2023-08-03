الخميس 03 أغسطس 2023
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دين ودنيا

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

أحكام الخطوبة في
أحكام الخطوبة في الإسلام، فيتو

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الفتاة فى فترة الخطوبة تعتبر تحت سيطرة وولاية أبيها وأهلها، وبالتالى الولاية الكاملة لأهلها وليس لخطيبها، ويحدث عكس ذلك بعد الزواج تصبح الولاية الكاملة لزوجها.

 

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها 

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر،  ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،: "تدخل الولد فى شئون البنت فى فترة الخطوبة أو محاولة السيطرة عليها أمر مرفوض، فالخطوبة ليست قائمة على الأمر والطاعة، والخاطب ليس عليها إلا على النصح، والبنت واجب عليها قبول النصيحة طالما فى مصلحتها ومصلحة دينها، باعتبار إنها تنفعها، مثلما قال سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة".

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واستكمل: "يجوز للفتاة رفض أى نصيحة أو طلب من خطيبها، ولا يجوز أن يفرض الخاطب وصايته على خطيبته بحجة أنه يحسن الفهم أكثر منها، لازم الجميع يفهم إن دى فترة خطوبة نقرب فيها وجهات النظر فقط وإن لم ننجح فى هذا علينا الفسخ فورا، لا يجوز التدخل فى كل شئون حياة الفتاة فى فترة الخطوبة ".

 

 هاني تمام: ضل راجل ولا ضل حيطة حول حياة النساء لجحيم

وفي سياق متصل قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن مقولة "ضل راجل ولا ضل حيطة"، أكذوبة كبيرة تسببت فى ضياع المرأة، وحولت حياتهن إلى جحيم وكآبة وضيق وحزن، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق كل فرد ليقوم بوظائف فى الكون، وهى العبادة، وليس الزواج.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أن الزواج يعتبر فقط من مقومات الحياة، قد تتوفر للشخص وقد لا تتوفر، لافتا إلى أن هناك الكثير من الشباب والبنات لم يتزوجوا ويعشيوا حياتهم بكل سعادة.

وأشار إلى أن قصة الفتاة لابد من زواجها أمر مرفوض فى الشرع الشريف، لأن الزواج هدفه الاستقرار، لافتا إلى أن كثير من البنات تزوجن الشخص غير المناسب لهن وبالتالى تطلقوا بعدها بفترة قصيرة. 


وأضاف أن زواج الفتاة لشخص غير مناسب بحجة الستر، قد يصل بالفتاة إلى كرهها فى دينها وحياتها وتصل إلى الانحراف الأخلاقى والدينى، لافتا إلى أن نتائج الاختيار السيئ صعبة للغاية وتدمر الفتاة، ولذا لا بد أن تجد الفتاة الشخص الذي ترضى دينه وخلقه.

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